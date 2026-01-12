Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

360 tysięcy osób w ciągu dwóch lat przyszło do Egzotarium

Średnio 500 osób codziennie od dwóch lat przychodzi do sosnowieckiego Egzotarium. Przed dwoma laty, 2 grudnia 2023 roku, miasto Sosnowiec otworzyło bramy Egzotarium – nowoczesnego Centrum Edukacji Ekologicznej, które od tego czasu stało się prawdziwą wizytówką miasta. Zaprojektowana przez architektów z biura R'House, szklana bryła przyciągnęła już imponującą liczbę 360 tysięcy odwiedzających.

Sukces ten, jak podkreśla Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, jest najlepszym dowodem na to, że inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę.

Nowoczesna bryła na miarę XXI wieku

Egzotarium w Sosnowcu to obiekt, który wyróżnia się nowoczesną architekturą. Szklana bryła, widoczna z daleka, kryje w sobie bogactwo flory i fauny z różnych zakątków świata. Wewnątrz, na powierzchni pięciu tysięcy metrów kwadratowych, zwiedzający mogą podziwiać egzotyczne rośliny, takie jak palmy, kaktusy, fikusy, bananowce, storczyki i wiele innych. W podziemiach znajdują się terraria, akwaterraria i akwaria, w których żyją ryby, gady i płazy z najdalszych zakątków świata.

Centralnym punktem holu jest ogromna zielona ściana o wymiarach trzy na trzynaście metrów. Wśród roślinności można zauważyć formikarium – specjalne terrarium dla mrówek parasolowych, pozwalające obserwować życie tych fascynujących owadów.

Wyzwania projektowe i współpraca z inwestorem

Projekt Egzotarium był dużym wyzwaniem dla architektów z biura R'House. Koncepcja wrocławskich architektów okazała się najlepsza spośród zgłoszonych propozycji. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy to zburzono wcześniejsza stary budynek palmiarni.

Największym wyzwaniem było pogodzenie wszystkich interesariuszy w procesie. Zarówno emocje jak i rozsądek były częścią procesu twórczego całego przedsięwzięcia. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów często sprzecznych ze sobą. Dlatego tak ważne dla nas, jak sądzę i dla inwestora było wypracowanie właściwych decyzji - mówiła nam tuż przed otwarciem obiektu Renata Gajer-Hackemer, główny architekt.

Projekt powstał w ścisłej współpracy z inwestorem, w tym z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie istniejącej kolekcji zwierząt i roślin.

Nowe Egzotarium w miejscu starego

Nowe Egzotarium powstało w miejscu wyburzonego wcześniej obiektu. W najwyższym punkcie palmiarnia ma około 24 metrów. Było to szczególnie ważne, ponieważ w starym Egzotarium, wyburzonym w 2020 roku, wysokie rośliny, rosnące tam przez dziesiątki lat, po prostu się nie mieściły. Wewnątrz obiektu znajdują się nowoczesne systemy nawadniania, utrzymywania określonej wilgotności powietrza, temperatury i nasłonecznienia.

Rośliny posadziła firma GTP Harvey Michał Gąstał z Baniochy w województwie mazowieckim. W sumie nasadzenia kosztowały 1,36 mln zł i obejmują duże drzewa, krzewy, rośliny wodne i błotne, epifity, a nawet łąkę kwietną.

Kolekcja zwierząt z całego świata zamknięta w nowoczesnym obiekcie

Kolekcja zwierząt w Egzotarium charakteryzuje się ogromną różnorodnością.

Mamy tu bogate kolekcje bezkręgowców, ryb, gadów zarówno z fauny krajowej jak i z całego świata. Ekspozycja jest ułożona w taki sposób, aby była możliwość porównania gatunków w danej grupie systematycznej występujących w podobnych środowiskach na przykład zaskroniec i anakonda, czy na przykład żółw błotny z żółwiem chińskim - mówił nam przed dwoma laty Leszek Antkowiak, zootechnik.

Podróż dookoła świata w jednym miejscu

Egzotarium to miejsce, w którym spotyka się sześć różnych stref.

Odwiedzający to miejsce w ciągu jednego dnia przeniesie się od naszych rodzimych krajobrazów, w których będzie mógł podziwiać słoneczne murawy kserotermiczne, wilgotne nadwodne szuwary oraz siedliska leśnego grądu. Następnie uda się do gorących krajów basenu Morza Śródziemnego gdzie będzie mógł podziwiać różnokolorowe kwiaty, dojrzewające na drzewach owoce i pływające w zbiornikach wodnych żółwie. Ścieżka zwiedzania poprowadzi go na suche, gorące tereny pustynne, gdzie zobaczy rośliny, które od wieków walczą o przetrwanie magazynując wodę w liściach, a zwierzęta takie jak agama wygrzewają się na słońcu. Następnym przystankiem podróży będzie biotop tropikalny, a dokładnie lasy deszczowe Amazonii, które charakteryzują się bogactwem różnych odcieni zieleni i roślin o najróżniejszych kształtach liści. Kolorów dostarczą ptaki. Ponadto ścieżka będzie odpowiednio poruszać pięć naszych zmysłów - wzroku, węchu, smaku, dotyku i słuchu. To obiekt edukacyjny, gdzie osoba, która go odwiedza, ma niesamowitą sposobność zobaczenia, w jaki sposób, rośliny i zwierzęta adaptują się do zmieniających się warunków klimatycznych. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna rzecz - zrozumienie tego, jaki wpływ ma klimat na otaczający nas świat – wyjaśniał nam Dariusz Malinowski, architekt krajobrazu, który projektował również słynny Olivia Garden w Gdańsku.

Edukacja, rekreacja i bioróżnorodność

Centrum Edukacji Ekologicznej to nie tylko miejsce ekspozycji flory i fauny. To także część dydaktyczna z salą kinową, kawiarnią i częścią rekreacyjną. Za obiektem znajduje się piękny park bioróżnorodności.

Cennik biletów i godziny otwarcia

Egzotarium jest czynne od godziny 9.00 do 19.00 (kasa do godz. 18.00). Ceny biletów są zróżnicowane i zależą od tego, czy bilet jest kupowany stacjonarnie, czy online, oraz od posiadania Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Podstawowy bilet kupiony w kasie stacjonarnej kosztuje 39 zł, a online 37 zł. Ulgowy to odpowiednio 29 i 27 zł. Przewidziano sporo ulg dla różnych grup.

Ekologiczna inwestycja w przyszłość

Budowa Egzotarium kosztowała około 70 milionów złotych.

- To imponujący, piękny obiekt. Robi wrażenie i budzi zainteresowanie - podsumowuje Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Przyznaje też, że żaden inny obiekt, który powstawał w ostatnim czasie w Sosnowcu, nie budził tak ogromnego zainteresowania.