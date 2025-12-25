Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przyjaźń polsko-radziecka w Szczecinie i głód mieszkaniowy, czyli Leningrad przybywa na pomoc

Na mocy odnowionego w 1965 roku układu o przyjaźni, pomocy i współpracy Polski oraz Związku Radzieckiego, bohatersko, "mimo własnych potrzeb z pomocą pospieszyli radzieccy przyjaciele z Leningradu", by pomóc Szczecinowi w walce z głodem mieszkaniowym.

Cytat pochodzi z Kuriera Szczecińskiego, którego redaktor w 1974 poleciał do Rosji, by na własne oczy przekonać się, jak piękna jest braterska przyjaźń dwu narodów. Z lotniska odebrała go, a jakże, czarna wołga. Dziś, dzięki jego relacji, znamy szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób bloki o charakterystycznych narożnych balkonach stojące m.in. przy ul. Santockiej, znalazły się w Szczecinie, tworząc Osiedle Przyjaźni.

i Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Bloki przy ul. Santockiej

Betonowe atlantyki z Leningradu. Szczecińskie bloki wyruszają w rejs

Genady Dmitriewicz Kubienko - tak redaktor Kuriera przedstawia głównego technologa i przewodnika delegacji, rozpływając się przy tym nad pięknem leningradzkiego lotniska (najpiękniejszego w całym ZSRR) i przyjaźni z Kubienką (jak gdyby już wieloletniej).

Gdy polska grupa zawitała do kombinatu DSK-3, by na własne oczy zobaczyć produkcję domów, w Szczecinie stało już sześć 9-piętrowych bloków, po 180 mieszkań każdy. Dwa wykańczano, a pod czujnym okiem radzieckiego inżyniera Aleksandra Nowikowa wznoszono właśnie dwa kolejne. Wszystkie, oczywiście w częściach, przypłynęły do Szczecina statkiem.

Właśnie do załadunku szykowano prefabrykaty na kolejny blok - m/s "Nowy Sącz" pod dowództwem kpt. ż.w. Mariana Ostapa czekał już w leningradzkim porcie.

Dziś cały dzień i jutro potrwa załadunek prefabrykatów dla Szczecina. Na nabrzeżu przygotowano część elementów, które dźwigami są przenoszone do ładowni. Co godzinę na plac składowy zajeżdżają nowe transporty — relacjonuje redaktor Zboroń, nie zapominając jednak o uzupełnieniu faktów subtelnym komplementem. — [...] Wydaje się, że choć dzieli nas wiele mil morskich, to jednak odnosi się wrażenie, że budowniczowie z Leningradu pracują tak jak na potrzeby własnego placu budowy.

Kombinat DSK-3 w Leningradzie. To tutaj powstały szczecińskie bloki "Leningrady" z Osiedla Przyjaźni

Bloki produkowano w otwartym w 1960 roku kombinacie DSK-3, jednym z czterech w dzisiejszym Petersburgu. W tamtym czasie zawiadamiał nim naczelnik Tichomorow z pomocą inżyniera Boczkowa. Zakład przekazał Szczecinowi nie tylko prefabrykaty, ale i swoich montażystów pod kierunkiem inżyniera Nowikowa. Współpracę po polskiej stronie koordynował Budimex - to właśnie jego przedstawicielom towarzyszył redaktor Kuriera Szczecińskiego. Do Leningradu przybyli, by przedłużyć umowę i pozyskać kolejne bloki.

W pełni zautomatyzowana leningradzka fabryka domów posiadała własną ślusarnię i stolarnię. Rocznie produkowano tu ok. 50 bloków.

W zakładzie pokazywano mi elementy przygotowywane dla Szczecina. Są specjalnie znakowane i gromadzone na wydzielonym placu. Już jutro znajdą się na statku, który wyruszy do Szczecina

— kończył swoją relację redaktor "Kuriera".

Bloki na radzieckiej licencji. Prefabrykaty od sąsiadów produkowano też na miejscu

Szczecin dwoił się i troił, by sprostać wymaganiom mieszkańców czekających na przydział "M". Do miasta sprowadzono radzieckie maszyny, które na tamtejszej licencji miały produkować w fabryce Gryfbet nawet 7 tysięcy izb na rok. To właśnie tutaj powstały prefabrykaty 15 bloków w Zdrojach i Klęskowie, przy ul. Arkońskiej, czy w Dolnej Odrze. Stanęły też w Gdańsku, Świnoujściu i Policach.

A dziś? Szczecińskie Leningrady przeszły całkiem udaną termomodernizację. Wśród zieleni panuje spokój i cisza.

Źródło: Kurier Szczeciński (1974, nr 93).

