Tu stał pierwszy multipleks w Warszawie. Teraz budują bloki. Coraz więcej bloków

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ale!KEN. Bloki w miejscu Multikina Ursynów

Najstarszy multipleks w Warszawie przeżył tylko ćwierć wieku. W 2024 r. rozpoczęła się rozbiórka otwartego w 1999 r. Multikina Ursynów, które było pierwszym takim obiektem w stolicy i zaledwie drugim w Polsce (palmę pierwszeństwa dzierży Poznań). Budynek autorstwa pracowni APA Markowski & Wojciechowski przy współpracy Epstein Development budził mieszane uczucia. Jedni nazywali go „sarkofagiem”, inni cenili m.in. za stalowe słupy przy wejściu, na których umieszczono różowe logo sieci. Po latach Multikino Ursynów oceniano jako jeden z budynków najlepiej ukazujących trendy w architekturze lat 90.

W związku ze spadającą frekwencją podjęto decyzję o likwidacji kina. Obiekt pożegnał widzów tak, jak ich przywitał – filmem science fiction. W 1999 r. były to „Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo”, w roku 2024 „Obcy: Romulus”. W marcu 2025 r. Multikina Ursynów już nie było.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: GH Development/ Materiały prasowe Poglądowe wizualizacje osiedla Ale!KEN

W grudniu 2025 r. na działce po Multikinie ruszyła budowa inwestycji mieszkaniowej Ale!KEN. To inwestycja firmy GH Development, która od marca 2023 r. jest właścicielem działki. Wykonawcą została firma Eiffage Polska Budownictwo. W planach jest 281 mieszkań o zróżnicowanym metrażu (od kawalerek po pięciopokojowe), z czego w pierwszym etapie powstanie ich 121 oraz 7 lokali usługowych na parterze. Główny atut inwestycji to bez wątpienia lokalizacja tuż przy stacji metra Imielin, co zapewni przyszłym mieszkańcom dojazd do centrum w ok. 20 minut. Architektonicznie osiedle raczej się nie wyróżnia. Na plus zaliczyć należy spore balkony, zielone dachy oraz patio z placem zabaw.

W pierwszym etapie planujemy: 121 mieszkań wyposażonych w system smart home, (...) nowoczesne systemy bezpieczeństwa – monitoring i całodobową ochronę, szlachetne materiały wykończeniowe w częściach wspólnych, wysokie okna, eleganckie balustrady we wszystkich mieszkaniach, przestronne tarasy z dostępem do zielonych dachów

– wylicza na swojej stronie inwestor.

Latem 2025 r. deweloper uruchomił sprzedaż mieszkań. Za lokum w inwestycji Ale!KEN trzeba zapłacić od 22,2 do 28 tys. zł/m kw. Z uwagi na bliskość metra przepisy dopuszczają redukcję liczby miejsc parkingowych, dlatego GH Development planuje ich tylko nieco ponad 300 (1 miejsce na 60 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania). Co ciekawe, miejsca na samochód, komórki lokatorskiej ani boksu rowerowego nie można kupić razem z kawalerką. Miejsce postojowe dostępne jest w pierwszej kolejności wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie minimum dwupokojowe, zaś boks i komórka – trzypokojowe. Z kolei przy zakupie największych mieszkań (4 lub 5 pokojów) pojawia się możliwość zakupu dwóch miejsc parkingowych.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Blok za blokiem, czyli dogęszczanie Wysokiego Ursynowa

Zastąpienie multipleksu blokami inwestycji Ale!KEN to tylko jeden z wielu przykładów stopniowego dogęszczania dzielnicy, którą Lidia Pańków w swojej książce „Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego” nazwała „najbardziej ludzką sypialnią Warszawy”. Przykłady można mnożyć:

działki za dawnym Multikinem, gdzie plan miejscowy dopuszcza kolejne budynki mieszkalne, są od kilku lat w rękach firm deweloperskich Monting Development oraz Volumetric;

w 2022 r. po kilku latach przerwy dokończono budowę inwestycji Zakątek Cybisa, wciśniętej między stare bloki z wielkiej płyty;

od 2019 r. firma Echo Investments szykuje się do zabudowy w trybie lex deweloper całości działki po sklepie TESCO na Kabatach (część budynków już powstała w ramach inwestycji Rytm Kabat);

tereny zielone na obrzeżach Lasu Kabackiego (ul. Iwanowa-Szajnowicza) zabudowano budynkami wielorodzinnymi inwestycji Forest Club Kabaty grupy LONGBRIDGE;

uchwalane w ostatnich latach plany miejscowe dla kolejnych obszarów Ursynowa przewidują możliwość budowy kolejnych bloków, m.in. przy ul. Dereniowej, Hirszfelda, Warchałowskiego, Płaskowickiej, Cynamonowej, Jastrzębowskiego, al. KEN;

deweloper Matexi Polska stara się o możliwość budowy w trybie lex deweloper 330 mieszkań przy ul. Gandhi.

Z jednej strony tym realizowanym i planowanym inwestycjom trudno się dziwić. Warszawa musi się dogęszczać, a Ursynów jest do tego jednym z lepszych kandydatów – posiada metro, przemyślany układ urbanistyczny i dużo zieleni. Lepiej, żeby nowe mieszkania (na które chętnych wciąż nie brakuje) powstawały w dobrze skomunikowanej okolicy z rozwiniętą infrastrukturą niż w polach na obrzeżach miasta. Z drugiej jednak strony trudno dziwić się rozgoryczeniu projektanta Ursynowa Północnego, prof. Marka Budzyńskiego, który wielokrotnie nazywał wciskanie nowych bloków na celowo pozostawione między budynkami skwery „skandalem”. Oraz obawom mieszkańców, że ich przyjazna, zielona „sypialnia” może się łatwo zmienić w sypialnię przepełnioną i zakorkowaną. Nie byłaby to w końcu pierwsza taka w Warszawie historia.

Przejdź do galerii: Ursynów Północny z drona. Zdjęcia

37