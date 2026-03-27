CPK zapowiada lokalny kapitał i wielkie doświadczenie

Do walki o kontrakt stanęło jedenaście firm połączonych w cztery konsorcja. Co istotne z punktu widzenia gospodarczego, wszystkie podmioty ubiegające się o zlecenie to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem i siedzibami na terytorium Polski. Prezes spółki CPK, dr Filip Czernicki, podkreślał, że tzw. local content jest ważną wartością tego postępowania, a doświadczenie wykonawców daje nadzieję na terminową realizację tak wymagającego zadania.

Obecnie trwa analiza wniosków. Finalne podpisanie umowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku, a finał prac w 2031 roku.

Lista konsorcjów ubiegających się o kontrakt na dworzec i tunel do Portu Polska

MIRBUD S.A. (lider), KOBYLARNIA S.A., TORPOL S.A.;

MOSTOSTAL Warszawa S.A. (lider), NDI S.A., NDI SOPOT S.A., INTERCOR sp. z o.o.;

PORR S.A. (lider), Gülermak S.A.;

STRABAG sp. z o.o. (lider), TYM-BUD Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski.

Powstanie podziemne miasto trzy razy większe od Warszawy Centralnej

Parametry planowanego dworca i tunelu budzą podziw i stawiają wyzwanie współczesnej architekturze. Dworzec kolejowy wraz z halą peronową, częściowo pod ziemią, osiągnie kubaturę przekraczającą 1,6 mln m³. Oznacza to, że pod względem objętości będzie on niemal trzykrotnie większy niż warszawski Dworzec Centralny.

Jeszcze większe wrażenie robi tunel, którego pojemność oszacowano na około 3,5 mln m³, a całkowitą długość na 6 kilometrów. Obiekt ten, o zmiennej szerokości wahającej się od 50 do 160 metrów, stanie się kluczową arterią dla linii kolejowych nr 5, 85 oraz 88.

Dynamiczny układ torowy i logistyka projektu Port Polska

Inżynieryjny majstersztyk zakłada dynamiczny układ torowy, który będzie się rozszerzał i zwężał w zależności od potrzeb stacji.

Wjazd od wschodu to sześć torów, które umożliwią bezpośredni dojazd ze stolicy. Na terenie dworca przewidziano rozwidlenie do dwunastu torów, z czego dziesięć znajdzie się przy krawędziach peronowych, a dwa będą torami przelotowymi. Wyjazd na zachód to ponowne zwężenie do sześciu torów, prowadzących w stronę Gdańska, Wrocławia i Łodzi. Prace zostały podzielone na dwie główne części: wschodnią i centralną (obejmującą dworzec i hub) oraz zachodnią z systemem rozplotów. Wykonawcy mogli również ubiegać się o zakres opcjonalny, który obejmuje m.in. dostawę i serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Kiedy z dworca Portu Polska odjadą pociągi?

Jak informuje spółka CPK, stacja i tunel kolejowy pod nowym lotniskiem godnie z harmonogramami mają zostać oddane do użytku pod koniec 2032 r. – równocześnie z odcinkiem KDP między Warszawą i Łodzią. Kolejne fragmenty kolejowego „Y” z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania powinny zostać uruchomione do końca 2035 r.

Autor: CPK/ Materiały prasowe

