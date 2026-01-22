Tak przebudują Wileńską i Środkową w Warszawie. Jakie zmiany na Pradze-Północ?

Debata Muratora: Bogusław Lasek, Holcim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O zmianach zachodzących na Pradze-Północ jedni mówią „rewitalizacja”, inni – „gentryfikacja”. W dzielnicy niewątpliwie zachodzą oba procesy naraz: z jednej strony stare kamienice komunalne są remontowane, a tereny wokół nich porządkowane, z drugiej zaś są obszary, z których dawni mieszkańcy są stopniowo wypychani przez napływ nowych, zamożniejszych i związany z tym wzrost kosztów życia w okolicy.

Skupmy się jednak na miejskich inwestycjach w infrastrukturę, bo to one często najbardziej zmieniają odbiór danego miejsca i nieraz pociągają za sobą dalsze zmiany takie jak remonty czy nowe budynki. Latem 2025 r. zapowiedziano zmiany w centrum Starej Pragi – nowy plac miejski przed dawnym Kinem Praha, zazielenienie ulic, remont chodników i stworzenie nowej infrastruktury rowerowej. Kilka miesięcy później zapowiedziano zmiany na dwóch kolejnych istotnych ulicach: Wileńskiej i Środkowej.

i Autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/ Materiały prasowe

Ul. Środkowa w Warszawie do zmiany. Pierwszeństwo dla pieszych i pasy zieleni

We wrześniu 2025 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta właśnie podpisał z firmą INSTALNIKA Sp. z o.o. umowę na przebudowę ul. Środkowej na odcinku między ulicami Stalową a Kowieńską. Dziś to dość zaniedbana przestrzeń, w dużej mierze pozbawiona zieleni i służąca przede wszystkim samochodom. Przebudowa za ok. 5,9 mln zł, która zakończy się w 2026 r., ma to zmienić.

Po przebudowie ulicy piesi będą mogli korzystać z całego przekroju drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu – nie będzie tradycyjnych, malowanych w „zebrę” przejść dla pieszych. Natomiast po obu stronach ulicy wybudowane zostaną tradycyjne chodniki. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Dla rowerzystów przewidziano ruch dwukierunkowy natomiast samochody poruszać się będą w jednym kierunku – od strony ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami

– podaje SZRM.

Za projekt przebudowy Środkowej odpowiada pracownia WXCA. Wygrała ona konkurs architektoniczno-urbanistyczny pt. „Ulice Nowej Pragi” przeprowadzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Ważnym elementem inwestycji będzie zieleń. Po obu stronach Środkowej wykonane zostaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i bylinami. Po zachodniej stronie ulicy zaplanowano szpaler wiśni, zaś ogółem dominować mają m.in. laurowiśnia, irga błyszcząca, pustynnik, tulipany oraz śnieguliczki. Na ul. Środkowej nie zabraknie też oczywiście nowego oświetlenia i małej architektury.

i Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Pierwsza z koncepcji zmian na ul. Wileńskiej w Warszawie

i Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Druga z koncepcji zmian na ul. Wileńskiej w Warszawie

Zmiany na ul. Wileńskiej. Mieszkańcy wywalczyli miejsca postojowe

Nieco odleglejsze są zmiany planowane na ul. Wileńskiej. W listopadzie 2025 r. warszawski Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął miesięczne konsultacje społeczne w sprawie przyszłego wyglądu tego miejsca. ZDM zaproponował dwa warianty przebudowy Wileńskiej:

w wariancie 1 w planach jest przede wszystkim zazielenienie ulicy oraz wprowadzenie woonerfu przy zachowaniu dwukierunkowego ruchu samochodowego na całej długości,

w wariancie 2 zakładane jest wprowadzenie na części ulicy ruchu jednokierunkowego, a także utworzenie parku linearnego na odcinku między ul. Targową a ul. Inżynierską.

W obu wariantach na ulicy ma pozostać historyczny bruk oraz pozostałości dawnych torów tramwajowych. Ostatecznie okazało się, że mieszkańcy wolą pozostawienie ruchu dwukierunkowego, brak wydzielonej infrastruktury dla rowerzystów i brak woonerfu. Żądali za to pozostawienia miejsc parkingowych, a nawet wyznaczenia nowych. Woleli również progi zwalniające od esowania jezdni. W efekcie ZDM ma po uwzględnieniu tych postulatów przedstawić trzeci, ostateczny wariant zmian.

Inwestycja nie ma na razie przewidywanego kosztu realizacji. Ma za to przybliżony termin: 2028 r. Drogowcy zapewniają, że celem jest nie tylko poprawa estetyki ul. Wileńskiej, ale też jej funkcjonalności z perspektywy pieszych i rowerzystów.

Projekt przebudowy ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni i błękitno-zielonej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także adaptację do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej

– podaje ZDM.

Przejdź do galerii: Warzelnia - Bohema Strefa Praga