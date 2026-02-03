Zima na przebudowie ul. Okrzei w Warszawie. Miasto planuje tu zwężenia i zieleń

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
2026-02-03 10:03

Przebudowa ul. Okrzei w Warszawie ma zachęcić osoby spacerujące słynną kładką nad Wisłą do przedłużenia spaceru w głąb Pragi-Północ. Zaniedbana dziś ulica zyska drogę dla rowerów, drzewa, niską zieleń, ławki, nową nawierzchnię. Za prace odpowiada firma Strabag. Póki co jednak pogoda, jak zwykle zimą, wstrzymała prace.

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Remont Okrzei. Warszawa z nową zielenią i nie tylko

Remont ul. Stefana Okrzei na Pradze-Północ zapowiadano od kilku lat. Miała to być inwestycja powiązana z budową kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą. Jako że nowy most wychodzi wprost na ul. Okrzei, miasto chce, żeby była to przestrzeń zadbana i reprezentacyjna, zachęcająca do kontynuacji spaceru po zejściu z kładki. W pierwszej kolejności zaplanowano remont odcinka od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Jagiellońskiej. Modernizacja dalszego odcinka ul. Okrzei planowana jest w kolejnym etapie.

Urzędnikom nie udało się jednak zgrać ze sobą inwestycji w czasie. Choć otwarcie kładki odbyło się 28 marca 2024 r., dopiero w styczniu 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę remontu ul. Okrzei. Niestety, w kwietniu 2025 r. poinformowaniu o unieważnieniu pierwszego przetargu. Potencjalni wykonawcy zgłosili bowiem wiele pytań i uwag do zamówienia, po przeanalizowaniu których zamawiający postanowił wprowadzić spore zmiany w projekcie. W efekcie przetarg trzeba było powtórzyć. Kolejny, również rozstrzygnięty w kwietniu, przyniósł lepsze wieści – do drugiego przetargu zgłosiły się 4 firmy, a ich oferty były o ok. 30% niższe od założonego kosztorysu. W czerwcu 2025 r. poinformowano o wyborze wykonawcy – firmy STRABAG, a 7 lipca została podpisana umowa. Roboty budowlane wystartowały w październiku. Na wykonanie zadania jest 17 miesięcy, co oznacza realne zakończenie prac na początku 2027 r. Za inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Miejskich.

– Most pieszo-rowerowy odmieni wygląd centrum stolicy – zbliżając do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą. Jest to ważny etap projektu Nowe Centrum Warszawy, który podnosi jakość przestrzeni miejskich po obu stronach Wisły. Most pozytywnie wpłynie na funkcjonalność okolicy ul. Okrzei na Pradze. Po zakończeniu przebudowy – ta ulica i jej okolice całkowicie zmienią swój charakter – mówił wiosną zeszłego roku podczas otwarcia nowej przeprawy przez Wisłę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Opóźnienie ogłoszenia pierwszego przetargu wynikało z faktu, że bardzo wydłużył się etap prac projektowych – najpierw zapowiadano ich zakończenie w marcu 2024 r., potem w drugiej połowie roku. Przyczyny opóźnienia nie podano.

Przebudowa Okrzei, Warszawa – jakie zmiany przyniesie?

Po przebudowie ul. Okrzei ma stać się bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom, których przybyło tu po otwarciu kładki pieszo-rowerowej. W planach jest zatem uspokojenie ruchu samochodowego oraz nowe nasadzenia zieleni, w tym drzew. Najważniejsze planowane zmiany to:

  • zwężenie ulicy do 1 pasa o szerokości 4 m (ulica, tak jak dziś, będzie jednokierunkowa),
  • budowa dwukierunkowej drogi rowerowej (z nawierzchnią asfaltową i kamienną) po północnej stronie ulicy,
  • posadzenie 74 drzew w szpalerach i licznej zieleni niskiej,
  • wykonanie małej architektury (m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery),
  • wykonanie wyniesionych tarcz na skrzyżowaniach z ulicami Panieńską, Krowią i Sierakowskiego,
  • modernizacja instalacji podziemnych,
  • przebudowa chodników, przejść dla pieszych i zjazdów.

Drzewa mają zostać posadzone w modułach antykompresyjnych, co pozwoli ochronić ich korzenie i zapewni większą żywotność. Nie zabraknie też rabat kwiatowych i trawników.

Ulica Okrzei w Warszawie przed przebudową
18 zdjęć

– Po zakończeniu przebudowy ul. Okrzei stanie się przestrzenią z priorytetem dla pieszych i rowerzystów – zamiast asfaltu będzie tu estetyczna, kamienna nawierzchnia i szpalery drzew. Dla samochodów i autobusów zostanie jeden pas – ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo. Z kolei po północnej stronie ul. Okrzei powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, a po obu stronach szerokie deptaki dla pieszych i miejsce na ogródki gastronomiczne – podaje Urząd Miasta.

Z wypowiedzi miejskich urzędników wynika, że przebudowa ul. Okrzei dokona się w dwóch etapach. W pierwszym, który rozpoczął się w 2025 r., zmodernizowany ma zostać odcinek od nowej kładki do ul. Jagiellońskiej. Etap drugi (termin realizacji nieznany) obejmie modernizację odcinka ul. Okrzei od ul. Jagiellońskiej do Targowej wraz z budową placu miejskiego przy ul. Jagiellońskiej.

Wizualizacja przebudowy ul. Okrzei w Warszawie

i

Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Wizualizacja przebudowy ul. Okrzei w Warszawie

Remont ul. Okrzei – poprzednia koncepcja przebudowy z 2022 r.

Warto przypomnieć, że w maju 2022 r. Zespół Roboczy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ zaprezentował wstępną, już nieaktualną koncepcję zmian na ul. Okrzei. Warto jednak przypomnieć choćby dla porównania starej i nowej wizji. W 2022 r. przede wszystkim zakładano znaczne zmiany w układzie drogowym.

– Uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych wiążą się ze zmianami komunikacyjnymi. Według wstępnego projektu ulica Panieńska zostanie zaślepiona, z kolei na wysokości ulicy Wrzesińskiej powstanie „przebitka” między ulicami Kłopotowskiego i Okrzei. Pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wnioskowali także o utworzenie przestrzeni dla mieszkańców na wysokości Urzędu Skarbowego i Urzędu Marszałkowskiego. (…) Widzimy nowe nasadzenia, ogródki gastronomiczne oraz małą architekturę – podawały w 2022 r. władze Pragi-Północ.

Zaprezentowano wtedy także nieco szczegółów dotyczących zielonej metamorfozy ul. Okrzei. Założono, że od strony nowego mostu pieszo-rowerowego przybywający zobaczą szeroki deptak oraz napis powitalny.

Wstępna koncepcja nowego kształtu ul. Okrzei z 2022 r., fragment od Wybrzeża Szczecińskiego

i

Autor: Zespół Roboczy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ/ Materiały prasowe Wstępna koncepcja nowego kształtu ul. Okrzei z 2022 r., fragment od Wybrzeża Szczecińskiego Kliknij, aby powiększyć

– Tuż po zejściu z mostu przez rzekę naszym oczom ukaże się otoczony zielenią szeroki deptak z powitalnym pylonem i napisem „Witaj na Pradze-Północ”. Obok pieszych swoje miejsce będą mieć też rowerzyści oraz kierowcy, którzy jednopasmową ulicą Okrzei pojadą w stronę ulicy Targowej. Nie zabraknie także małej architektury, ławek dla mieszkańców, przystanki autobusowe zostaną wkomponowane między drzewami. Wzdłuż ulicy powstaną także ogródki gastronomiczne oraz toaleta publiczna – można przeczytać w nieaktualnym już projekcie z 2022 r.

Czy rozpoznasz te ulice w Warszawie po zdjęciach? Sprawdź się w quizie!
Pytanie 1 z 12
Na początek coś łatwego. To zdjęcie przedstawia ulicę...
puste ulice Warszawy
Podcast Architektoniczny
Drzewo i architektura. Czas na nowe podejście?
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News