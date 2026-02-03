Zima na przebudowie ul. Okrzei w Warszawie. Miasto planuje tu zwężenia i zieleń

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont Okrzei. Warszawa z nową zielenią i nie tylko

Remont ul. Stefana Okrzei na Pradze-Północ zapowiadano od kilku lat. Miała to być inwestycja powiązana z budową kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą. Jako że nowy most wychodzi wprost na ul. Okrzei, miasto chce, żeby była to przestrzeń zadbana i reprezentacyjna, zachęcająca do kontynuacji spaceru po zejściu z kładki. W pierwszej kolejności zaplanowano remont odcinka od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Jagiellońskiej. Modernizacja dalszego odcinka ul. Okrzei planowana jest w kolejnym etapie.

Urzędnikom nie udało się jednak zgrać ze sobą inwestycji w czasie. Choć otwarcie kładki odbyło się 28 marca 2024 r., dopiero w styczniu 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę remontu ul. Okrzei. Niestety, w kwietniu 2025 r. poinformowaniu o unieważnieniu pierwszego przetargu. Potencjalni wykonawcy zgłosili bowiem wiele pytań i uwag do zamówienia, po przeanalizowaniu których zamawiający postanowił wprowadzić spore zmiany w projekcie. W efekcie przetarg trzeba było powtórzyć. Kolejny, również rozstrzygnięty w kwietniu, przyniósł lepsze wieści – do drugiego przetargu zgłosiły się 4 firmy, a ich oferty były o ok. 30% niższe od założonego kosztorysu. W czerwcu 2025 r. poinformowano o wyborze wykonawcy – firmy STRABAG, a 7 lipca została podpisana umowa. Roboty budowlane wystartowały w październiku. Na wykonanie zadania jest 17 miesięcy, co oznacza realne zakończenie prac na początku 2027 r. Za inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Miejskich.

– Most pieszo-rowerowy odmieni wygląd centrum stolicy – zbliżając do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą. Jest to ważny etap projektu Nowe Centrum Warszawy, który podnosi jakość przestrzeni miejskich po obu stronach Wisły. Most pozytywnie wpłynie na funkcjonalność okolicy ul. Okrzei na Pradze. Po zakończeniu przebudowy – ta ulica i jej okolice całkowicie zmienią swój charakter – mówił wiosną zeszłego roku podczas otwarcia nowej przeprawy przez Wisłę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Opóźnienie ogłoszenia pierwszego przetargu wynikało z faktu, że bardzo wydłużył się etap prac projektowych – najpierw zapowiadano ich zakończenie w marcu 2024 r., potem w drugiej połowie roku. Przyczyny opóźnienia nie podano.

Przebudowa Okrzei, Warszawa – jakie zmiany przyniesie?

Po przebudowie ul. Okrzei ma stać się bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom, których przybyło tu po otwarciu kładki pieszo-rowerowej. W planach jest zatem uspokojenie ruchu samochodowego oraz nowe nasadzenia zieleni, w tym drzew. Najważniejsze planowane zmiany to:

zwężenie ulicy do 1 pasa o szerokości 4 m (ulica, tak jak dziś, będzie jednokierunkowa),

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej (z nawierzchnią asfaltową i kamienną) po północnej stronie ulicy,

posadzenie 74 drzew w szpalerach i licznej zieleni niskiej,

wykonanie małej architektury (m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery),

wykonanie wyniesionych tarcz na skrzyżowaniach z ulicami Panieńską, Krowią i Sierakowskiego,

modernizacja instalacji podziemnych,

przebudowa chodników, przejść dla pieszych i zjazdów.

Drzewa mają zostać posadzone w modułach antykompresyjnych, co pozwoli ochronić ich korzenie i zapewni większą żywotność. Nie zabraknie też rabat kwiatowych i trawników.

– Po zakończeniu przebudowy ul. Okrzei stanie się przestrzenią z priorytetem dla pieszych i rowerzystów – zamiast asfaltu będzie tu estetyczna, kamienna nawierzchnia i szpalery drzew. Dla samochodów i autobusów zostanie jeden pas – ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo. Z kolei po północnej stronie ul. Okrzei powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, a po obu stronach szerokie deptaki dla pieszych i miejsce na ogródki gastronomiczne – podaje Urząd Miasta.

Z wypowiedzi miejskich urzędników wynika, że przebudowa ul. Okrzei dokona się w dwóch etapach. W pierwszym, który rozpoczął się w 2025 r., zmodernizowany ma zostać odcinek od nowej kładki do ul. Jagiellońskiej. Etap drugi (termin realizacji nieznany) obejmie modernizację odcinka ul. Okrzei od ul. Jagiellońskiej do Targowej wraz z budową placu miejskiego przy ul. Jagiellońskiej.

i Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Wizualizacja przebudowy ul. Okrzei w Warszawie

Remont ul. Okrzei – poprzednia koncepcja przebudowy z 2022 r.

Warto przypomnieć, że w maju 2022 r. Zespół Roboczy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ zaprezentował wstępną, już nieaktualną koncepcję zmian na ul. Okrzei. Warto jednak przypomnieć choćby dla porównania starej i nowej wizji. W 2022 r. przede wszystkim zakładano znaczne zmiany w układzie drogowym.

– Uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych wiążą się ze zmianami komunikacyjnymi. Według wstępnego projektu ulica Panieńska zostanie zaślepiona, z kolei na wysokości ulicy Wrzesińskiej powstanie „przebitka” między ulicami Kłopotowskiego i Okrzei. Pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wnioskowali także o utworzenie przestrzeni dla mieszkańców na wysokości Urzędu Skarbowego i Urzędu Marszałkowskiego. (…) Widzimy nowe nasadzenia, ogródki gastronomiczne oraz małą architekturę – podawały w 2022 r. władze Pragi-Północ.

Zaprezentowano wtedy także nieco szczegółów dotyczących zielonej metamorfozy ul. Okrzei. Założono, że od strony nowego mostu pieszo-rowerowego przybywający zobaczą szeroki deptak oraz napis powitalny.

i Autor: Zespół Roboczy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ/ Materiały prasowe Wstępna koncepcja nowego kształtu ul. Okrzei z 2022 r., fragment od Wybrzeża Szczecińskiego Kliknij, aby powiększyć

– Tuż po zejściu z mostu przez rzekę naszym oczom ukaże się otoczony zielenią szeroki deptak z powitalnym pylonem i napisem „Witaj na Pradze-Północ”. Obok pieszych swoje miejsce będą mieć też rowerzyści oraz kierowcy, którzy jednopasmową ulicą Okrzei pojadą w stronę ulicy Targowej. Nie zabraknie także małej architektury, ławek dla mieszkańców, przystanki autobusowe zostaną wkomponowane między drzewami. Wzdłuż ulicy powstaną także ogródki gastronomiczne oraz toaleta publiczna – można przeczytać w nieaktualnym już projekcie z 2022 r.

