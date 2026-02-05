Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pub H.4.0.S. Warszawa. Niezwykłe miejsce dla fanów gier

Od 29 lipca 2023 w centrum Warszawy działa wyjątkowy lokal dla fanów gier wideo i planszówek. Pub H.4.0.S. (czyli „chaos”) przy ul. Marszałkowskiej 64 już na pierwszy rzut oka uderza wyglądem jak z cyberpunka. Skąpane w turkusowym świetle wnętrza w stylu nazwanym Post Future Industrial, nawiązujące do wizji „brudnej” cyberpunkowej przyszłości, zaprojektował arch. Adam Reinhard. Zadbano tu o każdy detal – warto zwrócić uwagę choćby na tablice z nazwami poszczególnych stref lokalu czy wyeksponowane na ścianach przewody.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Pub H.4.0.S. Warszawa

Industrialne elementy widać tu zresztą na każdym kroku. Schodząc po schodach, mija się wnęki ukryte za metalowymi siatkami, lampy sufitowe zwisają na łańcuchach, a w różne zakamarki wkomponowano elementy takie jak sygnalizatory świetlne, analogowe wskaźniki, sprężyny i koła zębate.

Nowoczesne komputery i retro konsole, czyli strefy dla graczy

H.4.0.S. to miejsce, gdzie można nie tylko wypić piwo czy drinka, ale przede wszystkim pograć. Obszerny (270 m2) lokal podzielono na strefy dla miłośników różnych typów grania:

Gaming Zone – 20 potężnych, nowoczesnych komputerów do gry w najnowsze produkcje (sprzęt rezerwuje się na określony czas),

Retro Zone – retro konsole do gier z niezapomnianymi tytułami (m.in. Duck Hunt, Tekken 3, Donkey Kong) oraz klasyczne planszówki,

Planszówki – szeroki wybór gier planszowych i karcianych (m.in. Bankrut, Gloom, Mafia, Super Farmer Big Box i wiele innych).

Dzięki podziałowi na strefy fani gier wideo i gier planszowych nie przeszkadzają sobie nawzajem. Wszyscy mogą też swobodnie korzystać z Baru H.4.0.S., bogato zaopatrzonego w najróżniejsze alkohole, napoje bezalkoholowe oraz przekąski. Co ciekawe, każda ze stref dla graczy ma osobne menu z unikalnymi koktajlami.

Posiadamy szeroki wybór gier planszowych, karcianych oraz planszówek RPG. Nasza kolekcja jest regularnie aktualizowana – czytamy na stronie pubu. – Jeśli masz pytania dotyczące konkretnych gier lub potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej gry, z chęcią Ci pomożemy.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Pub H.4.0.S. Warszawa

Goście pubu H.4.0.S. mogą też przynosić własne gry, w tym także gry bitewne, dla których przewidziano dwa osobne pomieszczenia z dużymi stołami. Można również wziąć ze sobą własne akcesoria takie jak myszka, klawiatura czy kontroler. Istnieje także możliwość rezerwacji z wyprzedzeniem zarówno komputera, jak i stolika w części planszówkowej.

Turnieje esportowe i turnieje planszówek

Pub H.4.0.S. to także przestrzeń eventowa. Miłośnicy rywalizacji mogą zmierzyć się z sobą w organizowanych na miejscu turniejach dla graczy o różnym poziomie doświadczenia. Wydarzenia są ogłaszane na profilach pubu w mediach społecznościowych, a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody.

Dodatkowo lokal oferuje możliwość organizowania eventów takich jak:

imprezy urodzinowe,

imprezy firmowe,

wieczory kawalerskie/panieńskie,

inne wydarzenia prywatne,

szkolenia,

bootcamp,

konferencje.

Lokal oferuje też możliwość nagrania w środku np. teledysku lub wywiadu albo przeprowadzenia sesji zdjęciowej – oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu i za odpowiednią opłatą.

