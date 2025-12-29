Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Największym wyzwaniem w trakcie projektowania okazało się połączenie formy pionowej – domu dla jednego drzewa, tj. ponad 180-letniego daktylowca, z poziomą formą oranżerii - przyznali architekci.

Park Oliwski im. Adama Mickiewicza

Park Oliwski im. Adama Mickiewicza, ze wznoszącymi się nad nim wieżami archikatedry gdańskiej, poklasztornymi zabudowaniami i siedzibą muzeum sztuki współczesnej w dawnym Pałacu Opatów, obejmujący ogród opacki w historycznych granicach oraz obszar dołączony na początku XX wieku, tworzy obecnie wyjątkowe założenie architektoniczno-parkowe.

Palmiarnia zlokalizowana w parku zyskała nową formę w wyniku rozpoczętego w 2016 roku procesu rewitalizacji, podjętego w celu ochrony zabytkowych budynków, dostosowania ich do obecnych wymagań, a przede wszystkim podkreślenia kulturowych wartości dawnego ogrodu opackiego. Zaprojektowana przez podwarszawską pracownię RYSY Architekci rotunda (zbudowana w miejscu poprzedniej, pochodzącej z drugiej połowy XX wieku) wraz z przylegającym do niej zabytkowym budynkiem oranżerii (będącym również częścią projektu) stanowi najważniejszy obiekt zespołu.

i Autor: Piotr Krajewski 1 | Rotunda zlokalizowana jest w południowej części parku Oliwskiego

Cylindryczna i skręcona szklana ściana

Jej cylindryczną, lekko skręconą szklaną ścianę, zwieńczoną kopułą, tworzą moduły w kształcie czworokąta. Wysokość obiektu przekracza 24 m.

Ze względu na prototypowe rozwiązania i rosnące ryzyko gwałtownych zjawisk atmosferycznych projekt w trakcie budowy poddano dodatkowym analizom wytrzymałościowym, które wykazały, że konstrukcję należy wzmocnić.

Na czas prac wykonawczych objęto opieką znajdujące się w palmiarni rośliny, w tym 180-letni daktylowiec, który jednak ostatecznie usechł.

W 2022 roku palmiarnię otwarto ponownie. Efektem prac rewitalizacyjnych jest dynamiczna, przejrzysta forma, wiążąca wnętrze obiektu z otoczeniem.

Szklana elewacja rotundy została zbudowana z 420 szyb o różnych wymiarach, z których każdą przymocowano za pomocą stalowych rotuli – montaż wymagał więc ogromnej precyzji. Szklany dach wyposażono w automatycznie otwierane wywietrzniki, a w budynku zamontowano system sterowania klimatem, aby rośliny tropikalne rosły w warunkach odpowiadających ich naturalnemu środowisku.

Oranżeria z mansardowym dachem z XVIII wieku

Platformy widokowe w centralnej części zapewniają właściwe warunki ekspozycji zieleni. Połączona z rotundą oranżeria składa się z dwóch części. Wyższa z nich (trakt południowy), z mansardowym dachem uznawana jest za najstarszy element obiektu – budynek istniał już w I połowie XVIII wieku. Znajdująca się tutaj sala ekspozycji roślin prowadzi do rotundy.

W części niższej (trakt północny) zachowane fragmenty muru osłonięto szklaną ścianą, która doświetla wnętrze i zapewnia widok z zewnątrz na historyczną strukturę. Podziemia kryją dwie kondygnacje piwnic z ceglanymi sklepieniami.

Kawiarnia w oranżerii w Gdańsku - Oliwie

W oranżerii zaprojektowano kawiarnię i salę konferencyjną. Cały zespół uzupełniają obiekty zaplecza: nowy budynek socjalno-techniczny oraz szklarnie, które są obecnie przedmiotem prac rewitalizacyjnych.

Warto przypomnieć, że palmiarnia – łącząca współczesne formy z historycznymi i położona w sąsiedztwie czytelnych do dziś głównych osi kompozycyjnych parku – jest jednym z ogniw sięgającej XII wieku historii cysterskiego opactwa. Dawniej rola takich obiektów była inna. Średniowieczne ogrody klasztorne symbolizowały tęsknotę za biblijnym rajem, stanowiąc pomost łączący sacrum z profanum. Podobnie było w oliwskim ogrodzie.

Dłuższą z jego osi skierowano na wschód w stronę morza i podkreślono kanałem, tworząc widokowe ramy dla słońca wyłaniającego się z wody. Mnisi nazwali tę aleję Drogą ku wieczności.

Rotunda palmiarni i odrestaurowana zabytkowa oranżeria

Połączone z nią wnętrza ogrodowe – paradisum (raj) oraz symbolizujący poszukiwanie drogi do magicznego centrum labirynt (obecnie alpinarium) – wspólnie tworzyły silne symboliczne przesłanie. Współczesny park jest przede wszystkim miejscem spacerów oraz spotkań, nadal jednak obecne są w nim elementy skłaniające do refleksji nad rzeczywistością wykraczającą poza codzienność.

Nieuchronne przemiany powinny uwzględniać genius loci parku i znajdującej się w nim architektury. Wydaje się, że dynamiczna, zbudowana z zastosowaniem nowych technologii rotunda palmiarni wraz z odrestaurowaną zabytkową oranżerią wpisuje się w poszukiwania przyszłej – odpowiadającej pojawiającym się wyzwaniom – roli parku Oliwskiego, dając początek nowej interpretacji tego miejsca.

Projekt pracowni RYSY Architekci

Projekt, wygrany w ramach konkursu rozpisanego przez władze Gdańska, pracownia RYSY Architekci opracowała w 2016 roku.

- Naszym zadaniem była przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów w kompleksie palmiarni w parku Oliwskim w Gdańsku. Największym wyzwaniem w trakcie projektowania okazało się połączenie formy pionowej – domu dla jednego drzewa, tj. ponad 180-letniego daktylowca, z poziomą formą oranżerii. Palma przebiła dach wcześniejszego obiektu, stąd zrodził się zamysł podwyższenia palmiarni z ówczesnych 19 metrów do co najmniej 24. Ograniczenia wynikające z planu miejscowego dotyczące wysokości obiektu – 25 m udało się zachować. Ze względu na wyjątkowo trudną konstrukcję należało wprowadzić zmiany technologiczne, a także nowego wykonawcę, ale nie wpłynęło to na formę architektoniczną budynku.

Zmiany polegały jedynie na zwiększeniu grubości profili niosących szkło. Wprowadzone zostały z ostrożności na wniosek zamawiającego i zaakceptowane przez architekta, ponieważ nie zmieniały w żaden sposób formy konstrukcji. Niemniej jednak w opinii projektantów i na podstawie analiz nowatorskie trójwymiarowe symulacje obciążeń wiatrem nie były bezwzględnie konieczne. W związku z wyzwaniami realizacyjnymi – niedokładnościami wykonania przestrzennej konstrukcji stalowej, tj. w założeniach projektowych 7 mm, zaś w rzeczywistości 40 cm – został zmieniony sposób mocowania szkła z liniowego na punktowy. Aby zachować idealne formy zewnętrznego szklenia, należało rozdzielić geometrie konstrukcji stalowej od czapy szklanej. Zostało to osiągnięte w indywidualnym rozwiązaniu punktowych mocowań szkła, pozwalających na niwelację niedokładności w kierunkach.

Rafał Sieraczyński

i Autor: Piotr Krajewski 12 | W trakcie przebudowy wprowadzono zmianę pakietów szklanych dwukomorowych na jednokomorowe

Metryczka Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w Ogrodzie Botanicznym, w parku Opackim w Gdańsku Oliwie Gdańsk, ul. Opata Rybińskiego 12C Autorzy: RYSY Architekci, architekci Rafał Sieraczyński, Konrad Humeniuk, Joanna Zygmuntowicz, Magdalena Czerniawska Architektura wnętrz: RYSY Architekci Projekt ekspozycji roślinnej: Michał Kaczmarczyk, Joanna Bogdanowicz Konstrukcja: Jan Kostorz, Jakub Beszczyński Instalacje elektryczne i teletechniczne: Sławomir Radziszewski Instalacje sanitarne: Jakub Wrzesiński, Andrzej Żabkin, Piotr Siekierkowski, Przemysław Lewandowski, Rafał Stężewski, Maciej Sakowski Technologia: Maciej Wujek, Krzysztof Kurzawa Generalny wykonawca: Kamaro, WG-System, Am-For Arkadiusz Fortuna Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Powierzchnia terenu: 10 181 m2 Powierzchnia zabudowy: 680 m2 Powierzchnia użytkowa: rotunda – 200 m2; oranżeria – 446 m2; budynek socjalno-techniczny – 102 m2 Powierzchnia całkowita: rotunda – 204 m2; oranżeria – 705 m2; budynek socjalno-techniczny – 114 m2 Kubatura: rotunda – 4280 m3; oranżeria – 3190 m3; budynek socjalno-techniczny – 370 m3 Projekt: 2016-2019 Realizacja: 2017-2022 Nie podano kosztu inwestycji

i Autor: Piotr Krajewski 13 | Budynek socjalno-techniczny

i Autor: Piotr Krajewski 15 | Transparentna elewacja wiąże zabytkową część zespołu z nową rotundą

i Autor: Piotr Krajewski 17 | W centrum rotundy znajdują się platformy widokowe

i Autor: Piotr Krajewski 19 | Trakt północny oranżerii był poddawany licznym przebudowom, dlatego zachowano tylko część murów. W tej części znajduje się kawiarnia oraz schody prowadzące do sali ekspozycyjnej i konferencyjnej

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 2 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – rotunda; 2 – oranżeria; 3 – szklarnie; 4 – budynek socjalno-techniczny Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Pxo1-W9my-9K6p_palmiarnia-2.jpeg

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 3 | Rzut parteru oranżerii. Oznaczenia: 1 – pomieszczenie socjalne; 2 – kawiarnia; 3 – punkt sprzedaży biletów Link: https://cms.grupazprmedia.pl/zpr_galleries_domain_photos/gp-KFM4-DAQj-PjNH/

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 4 | Przekrój oranżerii A-A Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-2XWL-fzqD-ZJvQ_palmiarnia-4.jpeg

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 7 | Przekrój rotundy A-A Link: https://cms.grupazprmedia.pl/zpr_galleries_domain_photos/gp-3aNF-PbAu-vhJr/

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 6 | Przekrój rotundy B-B Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-wCsC-CDNm-TFC6_palmiarnia-6.jpeg

i Autor: RYSY Architekci/ Materiały prasowe 8 | Przekrój oranżerii B-B Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-e4ZK-Qu2k-icDJ_palmiarnia-8.jpeg

The Palm House in Gdańsk The Palm House is located in the historic garden of the former Abbots’ Palace in Oliwa district of Gdańsk, and its two most important buildings are a rotunda and a historic orangery. The new rotunda replaced a former one, which became obsolete, and is a slightly twisted glass cylinder over twenty-four meters high, composed of 420 individually affixed rectangular modules, the largest of which is 2.6sq.m. The cylinder is topped by a cupola furnished with automatic vents, and has a climate-control system for tropical plants. Inside, suspended footbridges and platforms made it possible to use the entire floor for plants and a small pond. The orangery building is composed of two parts. The higher southern bay is considered to be the oldest part of the building (an orangery was located here in the mid-18th cent.) and contains a plant exhibition hall with a passage to the rotunda. The northern bay houses a café and a conference chamber. The renewal of the complex is intended to reclaim the cultural values of the abbots’ garden and provide a meeting place for the local residents.