Katowice Dworcowa. Tomasz Konior o kamienicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bosco Verticale. Pionowy las w Mediolanie i w Polsce

Mediolański „Pionowy las” zasadzony na elewacji wieżowca Bosco Verticale zna każdy, kto interesuje się architekturą. Projekt, o którym było naprawdę głośno stworzony przez włoską pracownię Stefano Boeri Architettio ma już 10 lat i stał się jednym z symboli miasta. Dla pracowni to projekt-wizytówka. Obecnie Bosco Verticale wygląda tak:

Millenium Inwestycje i budynek przy ulicy Damrota

Katowice pozazdrościły Mediolanowi i też chcą mieć swój pionowy lat. Właśnie zasadzono las na fasadzie i dachu inwestycji Damrota Garden. Zresztą cały projekt Tomasza Koniora był inspirowany włoską realizacją.

Do stworzenia lasu na 11 kondygnacjach budynku przy ul. Damrota 26, deweloper Millenium Inwestycje wykorzysta 65 odmian roślin, a w tym ponad 9-metrowe platany, kilka odmian azalii, trawy ozdobne i drzewa iglaste.

Część okazów pochodzi z istniejącej od 150 lat niemieckiej szkółki Bruns Pflanzen, która odpowiada za zieleń m.in. na Polach Elizejskich, Polach Marsowych, w pałacu królewskim w Wersalu, Zamku Villandry czy podparyskim Disneylandzie.

Za nasadzenia odpowiada z kolei polska firma AKG Architektura Krajobrazu, w której portfolio są m.in. prace rewitalizacyjne w Muzeum Pałacu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Łazienkach Królewskich i Europejskim Centrum Solidarności. Ich realizacja to też Park stacja Wisła.

W zamyśle mieliśmy stworzenie czegoś unikatowego w Katowicach - mówi Piotr Płoskoń, jeden z założycieli Millenium Inwestycje. - Wiedzieliśmy, że 11- kondygnacyjny budynek ma być budynkiem zielonym, oczywiście z roślinami dostosowanymi do naszej strefy klimatycznej. Na poszukiwania pojechaliśmy do Niemiec. Wspólnie z architektem Tomaszem Koniorem dobieraliśmy gatunki i kolorystykę. Mamy nadzieję, że to, co zrealizujemy, będzie jak Bosco Verticale, który dziś jest "dojrzałym" budynkiem - dodaje.

Może Wam umknęło: w Katowicach zasadzili las na budynku. Chcą mieć własne Bosco Verticale, jak w Mediolanie. Drzewa mają po 6 m wysokości #śląsk pic.twitter.com/bm6xHvJkx3— Dorota Niecko (@DorotaNiecko) May 15, 2025

– Zadbaliśmy, aby budynek prezentował się doskonale niezależnie od pory roku, starannie dobierając rośliny całoroczne – mówi Piotr Płoskoń. – W pierwszym etapie na budowę budynku Damrota Garden dotarły trzy transporty drzew, m.in.: sosny czarne, platany, klony tatrzańskie, świdośliwy i sosny drobnokwiatowe – wylicza.

"Zielone budynki" zwolnione z podatku od nieruchomości

Jak informuje deweloper, zazielenianie budynku trwa równolegle z pracami budowlanymi i, jak one, zakończy się jesienią 2025 roku.

Zielone budynki nie tylko są modne, ale też opłacalne. Przypomnijmy. Katowice premiują zieloną przestrzeń w obrębie budynków. Całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje właścicielom mieszkań i przedsiębiorcom posiadających „zielone” lokale w budynkach mających nie więcej niż sześć kondygnacji. W przypadku wyższych budynków, właściciele lokali są zwolnieni z połowy podatku. Warunkiem jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku fasady, zieleń powinna zająć całą ścianę, a rośliny ją tworzące powinny być ukorzenione w ziemi.

Damrota Garden. Co to za inwestycja?

Przypomnijmy. Budynek powstał w ramach specustawy lex deweloper na działce o powierzchni 0,42 ha między gmachem mBanku z lat 90., Sądem Okręgowym i tuż obok osiedla Paderewskiego. Wcześniej był tu parking. Ma nieco ponad 40 m wysokości. Za architekturę budynku odpowiada Tomasz Konior. – To będzie budynek, który korzystnie wpłynie na jakość przestrzeni wokół – mówił architekt.

Będą tu mieszkania o powierzchni od 51 mkw przez 157-metrowe apartamenty po do 370 mkw penthousy. Zaplanowano dwupoziomowy podziemny garaż. Na parterze będą usługi, a na pierwszym i drugim piętrze będzie przestrzeń biurowa. Mieszkania będą mieć zielone balkony i loggie. Będą też: recepcja ze strefą odpoczynku, obsługa concierge’a, prywatna strefa treningowa z salą do ćwiczeń i sauną, sala do masażu, parking rowerowy z infrastrukturą ładującą oraz sala konferencyjna. W ramach katalogu usług serwisowych oferowanych mieszkańcom dostępne będą m.in. sprzątanie, zakupy, pomoc złotej rączki, zarządzanie przesyłkami i organizacja transportu, a także opieka asystencka oraz wsparcie w organizacji posiłków.

Zasadzili drzewa na dachu i fasadzie. Zdjęcia