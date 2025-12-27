Tekst ukazał się w papierowym wydaniu Architektury-murator w 2022 roku.

Młyn Maria w sercu Wrocławia

Młyn Maria położony jest w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum Wrocławia. Znajduje się w sąsiedztwie Ostrowa Tumskiego – najstarszej części miasta z górującymi nad nią wieżami archikatedry św. Jana Chrzciciela, na wyspach Młyńskiej i Piasek, będących częścią zespołu pełnych zieleni wysp odrzańskich (Bielarskiej, Słodowej, Tamki, Daliowej) wyposażonych w zabytkową infrastrukturę hydrotechniczną. Nad kanałem przepływającym pod dawnym młynem przerzucone są mosty ze stalowych dźwigarów o parabolicznych łukach, a delikatnie wijąca się tędy ulica św. Jadwigi przebiega tuż przed frontem gotyckiego kościoła NMP na Piasku. Nie brak też tu nowych inwestycji.

Na początku poprzedniej dekady zrealizowano dwie kładki o charakterystycznej kolorystyce: Słodową i Piaskową (proj. isba), w 2012 roku powstała migocząca czarno-ceglanymi pasami Rezydencja Piasek (proj. Dziewoński Łukaszewicz Architekci), a w 2020 budynek Concordia Design, według projektu holenderskiej pracowni MVRDV, z imponującym tarasem na dachu, ale raczej będący tylko dalekim echem najwybitniejszych realizacji pracowni.

Najmniejszą wyspę Daliową ozdobiono rzeźbą Nawa Oskara Zięty. Niedaleko powstaje duży i elegancki budynek mieszkalny pracowni Major Architekci, sąsiadujący z postmodernistycznym, kojarzącym się bardziej z Miami niż Wrocławiem, gmachem Hotelu Park Plaza (proj. studio EL), w którego wygiętej elewacji ze szkła refleksyjnego odbija się krajobraz wysp.

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe 1 | Po lewej gotycki kościół NMP na Piasku

Odrzańskie młyny były już ruiną

Młyny, znajdujące się w tym miejscu od średniowiecza, na początku XX wieku miały kształt masywnego budynku industrialnego. Ich architektura wynikała z technicznego pragmatyzmu i w przeciwieństwie do sąsiednich kościołów pozbawiona była wykwintnych detali, a jej gabaryty kontrastowały z kameralną skalą Ostrowa Tumskiego. Po II wojnie światowej, po przebudowach i demontażu urządzeń, otrzymały ostatecznie formę dwóch korpusów (dawniej Maria i Feniks) połączonych nad kanałem dwukondygnacyjną częścią z dachem dwuspadowym (proj. Edmund Małachowicz). Przed obecną adaptacją były już ruiną. Warto wspomnieć, że historię budynku i miejsca opisano szczegółowo w publikacji towarzyszącej inwestycji – Sacrum i postindustrializm autorstwa Marii Zwierz, wydanej przez dewelopera we współpracy z Muzeum Architektury.

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe 2 | Widok od zachodu. Mosty Młyńskie, Młyn Maria, nieco na lewo Concordia Design oraz Hotel Park Plaza

Adaptacja zrujnowanego zabytku architektury przemysłowej wymagała radykalnych kroków. Aby zapewnić odpowiednie i wymagane prawem wysokości mieszkań, wyburzono całą strukturę wewnętrzną, pozostawiając obrys ścian zewnętrznych. Otwory okienne wymagały powiększenia, co rozwiązano poprzez dołożenie sekcji z wypełnieniem szkłem matowym do oryginalnego obrysu – dało to interesujący detal „opowiadający” o przemianie budynku. Na pierwotnie niemal płaskich elewacjach zachowano rysunek gzymsów i zawieszono balkony, a także utrzymano żeliwne detale wsporników technicznych.

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe 7 | Dziedziniec nad odrzańskim kanałem

Nadbudowę obiektu oraz jego plombę i zachodni łącznik zrealizowano w odmiennym materiale

Młyn Maria. Duże wyzwanie dla wykonawcy

Wzbudzające kontrowersje nadbudowy, umożliwiające deweloperowi dodanie znaczącej powierzchni mieszkań i osłaniające instalacje dachowe, zostały „ograne” przez architektów jako współczesne zwieńczenie kompleksu. Wykończono je blachą perforowaną, wyraźnie oddzielając stare od nowego.

Tak samo wyglądają tylny łącznik i plomba między młynami a istniejącą Rezydencją Piasek o charakterystycznej dla wczesnych lat dwutysięcznych bryle z wyskakującymi wykuszami. W budynku mieszczą się przede wszystkim luksusowe mieszkania, a na parterach usługi. W łączniku ze zwieńczoną łukiem witryną przewidziano restaurację z widokiem na dziedziniec, przez który płynie kanał. Całość tworzy eleganckie założenie o powściągliwej architekturze, która stanowi raczej tło dla pięknego otoczenia niż jakąkolwiek konkurencję.

Zastosowanie na elewacjach wysokiej jakości tynku i częściowo otwieralnych paneli z blachy perforowanej pozwoliło uzyskać spójne założenie o skali i klimacie nieodbiegających znacząco od industrialnego oryginału. Na szczególną uwagę zasługuje publiczny kaskadowy skwer z szerokimi schodami umożliwiającymi podziwianie otoczenia.

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 8 | Widok od zachodu z mostami Młyńskimi

Założenia autorskie

Projekt zespołu mieszkaniowo-usługowego, obecnie funkcjonującego pod nazwą Młyn Maria, obejmował remont dwóch niedziałających już młynów – Maria i Feniks, ich nadbudowę oraz rozbudowę kompleksu o plombę i zachodni łącznik. Głównym założeniem było przywrócenie działalności od lat niszczejącego zabytku, dostosowanie obiektu do nowej funkcji i rewitalizacja terenów przyległych. Charakterystyczny powojenny obraz młynów – z niskim łącznikiem i logo, tworzył pamięć przestrzenną miejsca, którą postanowiliśmy utrwalić. Dzięki odtworzeniu przejścia bramowego i pomostu od zachodniej strony wyspy Piasek i Młyńska zyskały kolejne połączenie piesze.

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 9 | Skwer na wyspie Młyńskiej; po lewej fragment budynku Concordia Design, w dali zabudowa ul. Drobnera

Skarpa, która kryje podziemny garaż

Dodatkowo północno-zachodnią strefę działki ukształtowano w formie skarpy niwelującej różnicę poziomów terenu, kryjącą w sobie podziemny garaż oraz pełniącą funkcję otwartej przestrzeni publicznej dla wrocławian. Na górnej platformie skarpy zasadzono drzewa, a przy schodach pojawiły się ławki oraz niska roślinność – tak aby widok na rzekę i kanał, stanowiący istotny element założenia, nie był przesłonięty. Istniejące otwory okienne powiększyliśmy, pozostawiając widocznym pierwotny obrys oraz różnicując stopień przezierności nowego przeszklenia.

Nadbudowę obiektu wraz z jego rozbudową o plombę oraz zachodni łącznik zrealizowano w odmiennym materiale – perforowanej blasze falistej, złożonej z elementów stałych oraz ze sterowanych mechanicznie żaluzji okiennych. Różnica pomiędzy tym, co nowo projektowane a istniejące, jest zatem czytelna, zaś budynek w zależności od ilości światła, pogody czy temperatury zyskuje zmienną formę dzięki mobilności fasad. Zbigniew Maćków

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 10 | Widok na Młyn Maria z kładki Piaskowej; po lewej Rezydencja Piasek

Metryczka Młyn Maria Wrocław, Staromłyńska 2a Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa Architekci: Zbigniew Maćków (główny projektant), Szymon Brzezowski (architekt prowadzący), Natalia Rowińska, Aleksandra Czupkiewicz, Aleksandra Herman, Marek Konopnicki, Joanna Major, Michał Romański, Marta Wolak Współpraca autorska: Marcin Brzeziński, Paweł Karpa Architektura wnętrz: części wspólne – Maćków Pracownia Projektowa Architektura krajobrazu: we współpracy z Patrycją Jonko Konstrukcja: Biuro inżynieryjne konstrukcji i doradztwa technicznego: Sławomir Szarleja, Michał Dębkowski Inwestor: RealCo Property Investment & Development Powierzchnia terenu: 4990,08 m2 Powierzchnia zabudowy: 2156 m2 Powierzchnia użytkowa: 9460 m2 Kubatura: 45 785 m3 Liczba lokali usługowych: 14 Liczba lokali biurowych: 20 iczba lokali mieszkaniowych: 100 Powierzchnia mieszkań: od 27 m² do 130 m² Projekt: 2017 Realizacja: 2021 Nie podano kosztu inwestycji

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 11 | Przestrzeń publiczna w formie tarasowej skarpy wraz z infrastrukturą przybrzeżną

i Autor: Maćków Pracownia Projektowa/ Materiały prasowe 3 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – lobby/portiernia; 2 – lokal usługowy; 3 – lokal gastronomiczny; 4 – zaplecze gastronomii; 5 – patio; 6 – pomieszczenia na odpadki Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-ErVg-jn8b-FCZD_mlyn-maria-3.jpeg

i Autor: Maćków Pracownia Projektowa/ Materiały prasowe 4 | Rzut trzeciego piętra powtarzalny Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-n9je-ouJp-Fpk2_mlyn-maria-4.jpeg

i Autor: Maćków Pracownia Projektowa/ Materiały prasowe 5 | Przekrój A-A Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-qJuq-SUaD-Wsbe_mlyn-maria-5.jpeg

i Autor: Maćków Pracownia Projektowa/ Materiały prasowe 6 | Sytuacja Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-aTp7-4CQN-qJx8_mlyn-maria-6.jpeg

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 13 | Plomba od strony ul. Staromłyńskiej

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 14 | Elewacja południowa na wyspie Piasek

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 15 | Hol wejściowy do części mieszkalnej

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 12 | Widok z tarasowej skarpy na Młyn Feniks oraz nowo projektowany łącznik i plombę

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe 16 | Klatka schodowa zyskała industrialną stylistykę

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Jakub Certowicz/ Materiały prasowe Młyn Maria

i Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe Młyn Maria

The Maria Mill in Wrocław Mills, called Maria and Feniks, were built on two islands The oldest part of Wrocław is located on six islands on the River Oder, interconnected by bridges spanning channels between them. Apart from historic ecclesiastical buildings, there are historic water engineering ones, but also new development. Mills have functioned there since the Middle Ages. At the beginning of the 20th c., two massive mills, called Maria and Feniks, were built on two islands, opposite each other. After WWII they were connected by a two-storied wing under a pitched roof. With time, both mills fell into ruin. The new project embraced remodeling of the mills, new structures on their tops and extension of the complex by an infill and another connecting wing, plus landscaping of the surrounding terrain. Remodeling required a radical intervention: the buildings were gutted; window openings were enlarged by matte glass, and balconies added. New structures were built of perforated sheet metal, thus leaving no doubt as to what is old and new. The buildings contain luxury apartments, with retail in the ground floor and a restaurant in the connecting wing.