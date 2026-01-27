Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Biuro za ambasadę

Po owocnej współpracy warszawskiego Budopolu z moskiewskim Mosprojektem 1 przy realizacji polskiej ambasady w stolicy ZSRR (proj. Bogusławski, Kowalczyk, Hinc, Połownikow), postanowiono kontynuować ją przy innym projekcie, tym razem w Polsce. Kto konkretnie postanowił i czy rzeczywiście Polacy się do tej współpracy palili - tego już prawdopodobnie nie zweryfikujemy. Oficjalnie, w prasie, architekci i inżynierowie polskiego przedsiębiorstwa wypowiadali się o współpracy z Moskwą jako o osiągnięciu - oczywiście.

Tym kolejnym projektem było Biuro Radcy Handlowego ZSRR, a łącznikiem między narodami - rosyjski architekt Arkady Michajłowicz Połownikow. To on miał opracować koncepcję, według której dwóch polskich architektów z Budopolu - Zbigniew Rozner i Maciej Szawernowski - zaprojektować i zrealizować w 1978 roku biurowiec przy Belwederskiej 25 w Warszawie.

Jak przystało na budynek wzniesiony dla ZSRR, niewiele wiemy na temat tego, jak zaprojektowano wnętrza.

Dawne Przedstawicielstwo Handlowe ZSRR w Warszawie w latach 80.

Architekci Zbigniew Rozner i Maciej Szawernowski w Budopolu projektowali głównie obiekty użyteczności publicznej nastawionej na dobrostan - odpoczynek, zdrowienie. Czasem wspólnie, czasem w innych zespołach. Razem zaprojektowali np. hotel Światowit w Łodzi wyburzony w 2024 roku, współpracowali też przy projekcie warszawskiego Ośrodka Medycyny Pracy Budowlanych. O dorobku Roznera można znaleźć nieco więcej informacji: to m.in. on projektował Instytut Neoropsychiatrii w Warszawie i adaptował pałac w Mosznej na Sanatorium dla Nerwowo Chorych. Projektował też szpital MON w Warszawie i szpital psychiatryczny w Morawicy.

Przedstawicielstwo Handlowe Rosji w Polsce, ul. Belwederska 25 - Mister Warszawy 1978. Projekt: Z. Rozner, M. Szawernowski, A.M. Połownikow, J.S. Chlebnikow

Mister Warszawy współdzielony

Tylko dwa razy w historii plebiscytu na Mistera Warszawy przyznano nagrody równorzędne - w 1969 i 1978 roku. Za drugim razem nagroda trafiła właśnie do Roznera i Szawernowskiego za Biuro Radcy Handlowego ZSRR (a także do Połownikowa i współpracującego z nim Jurija Sergiejewicza Chlebnikowa oraz przedstawicieli Budopolu i wykonawcy, Bydgoskiego PBM).

Budynek współdzielił tytuł z osiedlem Służew nad Dolinką (P. Sembrat, J. Kuźmienko, J. Nowak), i z przychodnią przy Kondratowicza (S. Roszczyk, S. Banaszkiewicz, Z. Zieliński, J. Kołodziej).

W 2005 roku z budynku na Foksal 10 przeniósł się tu utworzony w 1962 roku Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK - pierwotnie Dom Radzieckiej Nauki i Kultury). Jako Dom Rosyjski w Warszawie funkcjonuje od 2021 roku.

Źródła: Architektura, Stolica

