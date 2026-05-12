Design Educates Awards rośnie w siłę. Nabór zgłoszeń trwa do 26 czerwca 2026 roku

Gala konkursu „Życie w Architekturze”, rozmowa z Dominiką Zielińską i Michałem Sikorskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Siła międzynarodowego jury

Tegoroczna odsłona Design Educates Awards zachęca i skalą, i rangą zaproszonych osobistości. W jury zasiadają najważniejsze nazwiska współczesnej architektury, w tym laureat Nagrody Pritzkera Toyo Ito, Doriana Mandrelli-Fuksas czy Carlo Ratti, kurator poprzedniego Biennale Architektury w Wenecji. Do tego grona dołączają Dan Qung, współzałożycielka studia MAD, Elke Delugan-Meissl oraz Barbara Holzer. Nie zabrakło także Rainera Mahlamäkiego, autora warszawskiego muzeum Polin, a panel dopełniają Thomas Schröpfer z Singapurskiej Politechniki oraz David Basulto, twórca platformy ArchDaily.

Czytaj także: TEORIA 2026. Nowa edycja międzynarodowego konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza dla młodych architektów i architektek

Jak podkreśla inicjator konkursu, Piotr Kuczia, przekonanie tak wybitnych postaci do udziału w projekcie wymagało determinacji, ale efekt potwierdza dziś międzynarodową renomę wydarzenia i jego rosnącą pozycję na mapie światowych konkursów architektonicznych.

Przestrzeń dla wizjonerskich idei

Mocą konkursu jest jego otwartość — obok gigantów branży, takich jak BIG, Foster, Renzo Piano czy Calatrava, rokrocznie wyróżniane są wschodzące talenty oraz młode pracownie, w tym również polskie. Do udziału można zgłaszać projekty i realizacje powstałe w ciągu ostatnich pięciu lat.

Czytaj także: Rusza 11. edycja konkursu „Lider Dostępności”!

Nabór trwa do 26 czerwca 2026 roku, a zwieńczeniem całej edycji będzie dwudniowe wydarzenie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, połączone z konferencją i uroczystą galą rozdania nagród 15 i 16 października. To moment, w którym twórcy z całego świata spotykają się w jednym miejscu, by zaprezentować swoje idee i wymienić doświadczenia, tworząc żywy dialog o przyszłości architektury oraz roli designu w zmieniającej się rzeczywistości.

Wysokość opłaty różni się w zależności od kategorii zgłoszenia: studenci płacą 50 euro, indywidualni profesjonaliści lub firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników – 175 euro, firmy liczące od 11 do 100 pracowników – 350 euro, a przedsiębiorstwa powyżej 100 pracowników – 650 euro. Jeśli projekt zgłaszany jest w dwóch kategoriach, opłata za drugą kategorię zostaje obniżona o 50%.