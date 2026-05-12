EDGE Awards 2026 wkracza w finałowy etap. Czas na zgłoszenia mija 17 maja

Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Ostatnia prosta przed terminem zgłoszeń

EDGE Awards, organizowane podczas festiwalu EDGE Architecture Festival Budapest, to międzynarodowy konkurs odbywający się na żywo, w którym finaliści prezentują swoje projekty przed publicznością oraz jury.

Autorzy mogą zgłaszać realizacje, interwencje w przestrzeni publicznej, projekty spekulatywne, koncepcje z zakresu designu oraz prace studenckie. W jednej aplikacji można przesłać do trzech projektów, a na ich zgłoszenie pozostało już niewiele czasu - nabór zamyka się 17 maja 2026. Oprócz możliwość wygranej, każdy uczestnik otrzymuje także dodatkowo bezpłatny dostęp do całego, dwudniowego festiwalu EDGE, który odbędzie się 18–19 czerwca w Budapeszcie.

Międzynarodowe jury i wyjątkowa platforma wymiany

W jury zasiadają czołowe postacie współczesnej architektury i projektowania, m.in. Winy Maas z MVRDV, Michel Rojkind z Rojkind Arquitectos, Rodia Valladares ze studia Studio Gang, Beat Huessler z Oppenheim Architecture oraz Erik Kessels reprezentujący KesselsKramer. W składzie znaleźli się również Lara Lesmes i Fredrik Hellberg z Space Popular oraz Job Floris ze studia Monadnock.

EDGE Awards to nie tylko możliwość zdobycia uznania, lecz przede wszystkim szansa na prezentację dorobku przed szerokim międzynarodowym gronem. Konkurs staje się przestrzenią dialogu, inspiracji i nawiązywania relacji, które przekładają się na przyszłe współprace.

Organizatorzy zachęcają: aplikuj, wejdź na scenę i dołącz do europejskiej społeczności EDGE.