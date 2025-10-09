Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu k. Poznania. Pracownia Projektowa J.P. Woźny

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu k. Poznania. Założenia Autorskie

Na terenie, od początku XX wieku stały zabudowania fabryki tlenu i maszyn rolniczych. Nieużytkowane budynki z czasem popadły w ruinę i otrzymały od konserwatora pozwolenie na wyburzenie. Władze miasta postanowiły jednak zachować ten historyczny obiekt. Pracownia opracowała projekty przywrócenia obiektu mieszkańcom Czempinia. W ten sposób powstało Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” a w zasadzie Dom Kultury.

Obiekt został przystosowany do pełnienia wielu funkcji kulturalnych i społecznych. Jest w nim biblioteka z czytelnią, sala wielofunkcyjna na 140 osób, sale do prowadzenia warsztatów oraz sala pamięci. Na nadbudowanej kondygnacji przewidziano salę klubową z widokiem na miasto. Obiekt połączono przeszklonym pasażem, który można użytkować cały rok z parterowymi pawilonami. Udało się ocalić ponad trzydzieści procent oryginalnej substancji: przede wszystkim zewnętrznych murów. Reszta to nowe konstrukcje: żelbetowe lub stalowe. Udało się również zachować dużo oryginalnych detali, choć nie zawsze kończyło się to sukcesem.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu k. Poznania. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Projektowa J.P. Woźny

Zespół autorski:

arch. Przemysław Woźny (główny projektant), arch. Magda Mackiewicz-Adamczewska, arch. Agnieszka Bielecka, arch. Joanna Wystańska-Woźny, arch. Karol Kafarski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Władze małej miejscowości, z małymi środkami finansowymi miały świadomość wartości historycznej substancji, którą postanowiły przekształcić w prężny ośrodek kultury i aktywizacji społecznej.

Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu k. Poznania. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia” w Czempiniu k. Poznania, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Urząd Gminy Czempiń, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Generalny wykonawca: PB Kontrakt sp. z o.o., sp.k., Jan Wosiek, Konrad Wosiek

Wykonawca konstrukcji: PB Kontrakt sp. z o.o., sp.k.

Powierzchnia zabudowy: 1497,18m2

Powierzchnia użytkowa: 1729,49 m2

Powierzchnia całkowita: 2096,84 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 5 537,00 m2/8656,00 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2020/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.