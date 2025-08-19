Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podróżny dociera nowoczesnym pociągiem na świeżo zmodernizowany, lśniący nowością dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia, rusza w kierunku przesiadki na autobus i... czuje się, jakby nagle cofnął się w czasie o 40 lat. W ciasnym, ciemnym wnętrzu dworca autobusowego króluje wystrój z przełomu lat 80. i 90., „wzbogacony” o wielkie, krzykliwe reklamy. Zewsząd atakują światłami i zapachami małe sklepiki, kantory, bary. Ludzie czekają na metalowych ławkach, elektroniczna tablica odjazdów czasem działa, czasem nie. Na zewnątrz jest jeszcze gorzej – autobusy tłoczą się wokół zniszczonych peronów bez zadaszeń, podskakują na dziurach w asfalcie. Nad wszystkim góruje ogromna, kanciasta bryła „Hostelu Zachodniego”, którego szyld tak wypłowiał, że głosi teraz „Ostel Zachodni”.

Dlaczego jeden z największych dworców autobusowych w Polsce jest w tak opłakanym stanie? Odpowiedź jest prosta – odkąd otwarto go w roku 1980, nigdy nie przeszedł gruntownej modernizacji. Przeprowadzano jedynie doraźne remonty, ale gołym okiem widać, że to za mało. Wystarczy zajrzeć do tunelu pieszego pod dworcem – zamknięte lokale straszą pustymi witrynami, a część przejść blokują metalowe barierki. Nie można np. wyjść z podziemi wprost na perony autobusowe, choć tunele i schody wciąż istnieją.

Przypomnijmy, że właścicielem obiektu jest państwowa spółka PKS Polonus. Tymczasem odwiedzając to miejsce co jakiś czas, nie sposób nie dostrzec postępującego upadku – kilka lat temu zdemontowano np. zadaszenia nad większością peronów i teraz podróżni czekają pod gołym niebem. A mowa o jednym z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Polsce, obsługującym codziennie średnio 500 autobusów dziennie. Dla tysięcy osób to miejsce jest „bramą Warszawy” i chyba trudno o gorsze pierwsze wrażenie.

Pierwsza jaskółka zmian. Porządkują i myją

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, po latach marazmu coś wreszcie zaczęło się dziać w kwestii remontu obiektu. To efekt zmiany zarządu w spółce właścicielskiej, jaka nastąpiła na początku roku. W 2025 r. rozpoczęły się pierwsze od dawna prace mające choć trochę poprawić estetykę i funkcjonalność dworca – czyszczenie, walka z wszechobecnymi gołębiami, przeniesienie dwóch kebabów poza główną halę, rozbiórka jednego z kiosków. W planach na kolejne miesiące jest jeszcze m.in. uporządkowanie reklam (w tym wymiana oklein reklamowych na oknach) oraz wymiana nawierzchni na parkingu i zmiany w zasadach parkowania taksówek, które mają zaprowadzić tu większy ład.

To oczywiście tylko półśrodki. Docelowo przestarzały obiekt ma zniknąć, zaś na jego miejscu stanie całkiem nowy dworzec. Na razie jednak trzeba znaleźć na niego środki, a póki stary dworzec można przynajmniej odświeżyć.

Nowy dworzec Warszawa Zachodnia od lat w planach

Przypomnijmy, że plany modernizacji dworca pojawiają się od lat. Pierwsze konkrety poznaliśmy w 2017 r. Inwestor zakłada budowę zupełnie nowego budynku dworca autobusowego w miejscu dzisiejszego parkingu samochodowego. Obiekty z lat 80. czeka rozbiórka.

Według wczesnej koncepcji obiekt miał mieć 10 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne (ostatecznie z podziemi zrezygnowano). Architekci z EMA Studio zaproponowali nowoczesny obiekt nawiązujący do tradycji modernizmu, z przeszkloną strefą wejściową z charakterystycznym podcięciem. Dookoła budynku przewidziano dużo zieleni i ławki pozwalające na oczekiwanie na świeżym powietrzu. Sam budynek dworca będzie łączył w sobie wiele funkcji:

na poziomach od 0 do +1 ma dominować funkcja dworcowa (stanowiska autobusowe, poczekalnie, kasy itd.) plus gastronomia i lokale handlowo-usługowe,

na poziomie +2 znajdą się pomieszczenia konferencyjne, hol hotelowy z restauracją oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne, a także wewnętrzny dziedziniec z ogrodem (dostępnym dla gości hotelu, restauracji i centrum konferencyjnego),

wyżej zaplanowano pomieszczenia hotelowe i biurowe.

Budynek będzie bezpośrednio połączony tunelem z peronami kolejowymi, powstanie także tunel do podziemnego przystanku tramwajowego powstającego obecnie w ramach budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Warto dodać, że w dalszej przyszłości pod dworcem planowana jest też stacja 5. linii metra warszawskiego.

– Chcąc zapewnić wrażenie przestronności wnętrza oraz czytelność komunikacji, zaprojektowaliśmy wiele przebić w stropach tych kondygnacji oraz mocno przeszkloną, charakterystyczną strefę wejściową, za którą bezpośrednio znajdować się będą stanowiska kasowe – mówią projektanci w rozmowie z architektura.muratorplus.pl.

Budowa nowego dworca autobusowego za kilka lat?

Mimo ambitnych planów przedsiębiorstwa PKS Polonus do budowy nowego dworca autobusowego wciąż jest daleko. Jeszcze w 2022 r. była nadzieja, że obiekt w ciągu kilku lat zacznie powstawać, jednak, jak dowiedziała się eska.pl, inwestorowi nie udało się uzyskać od miasta decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Do dziś nie jest jasne, na czym polegał problem – inwestor podkreślał, że to miasto zablokowało budowę nowego obiektu, zaś miasto twierdziło, że starania o uzyskanie decyzji WZ umorzono na wniosek inwestora.

W 2025 r. nowy zarząd spółki potwierdził, że budowa nowego dworca autobusowego wciąż jest w planach. Wstępnie mówi się o oddaniu go do użytku w 2030 r., jednak póki co nie przedstawiono konkretów. Prezes Polonusa zapewnia jednak w rozmowie z „Wyborczą”, że ma dla tej inwestycji poparcie ministerstwa i kolei, choć przyznaje zarazem, że na przeszkodzie stoją m.in. spory dotyczące własności części terenu pod nowy obiekt. Czyżby faktycznie najbrzydszy dworzec Warszawy miał za kilka lat zniknąć? Pozostaje jedynie trzymać kciuki.