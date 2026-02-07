Jan Sikora o grzechach architektów

Narobił w środowisku sporo zamieszania, publikując post o siedmiu grzechach głównych architektów (jednostka chorobowa: architekt, zatytułował swój post na Facebooku - znajdziecie go na końcu tego tekstu). Nic dziwnego, że właśnie o tym rozmawialiśmy z architektem Janem Sikorą podczas 4 Design Days 20206 w Katowicach. - Co chciałeś osiągnąć? - zapytał Jana Sikorę Artur Celiński w rozmowie wideo.

Jesteśmy jako branża w bardzo szczególnym momencie, kiedy mówimy trochę "sprawdzam" - wyjaśnia Jan Sikora. I dodaje: - Inne grupy zawodowe o podobnym statusie potrafiły sobie to poukładać, a, mówiąc oględnie, architekci się samozaorali. Szereg patologii powoduje to, że stan rzeczy jest, jaki jest. Spodobał mi się nurt, w którym znani ludzie z branży, od Roberta Koniecznego po Marcina Szczelinę zaczęli tupać nogą: Tak dalej być nie może. Nie może być tak dalej z kupowaniem sobie nagród, i mówieniem "Mam Oscara". Napisałem, że spadamy i myślimy, że coś zmienimy, jeśli wdrapiemy się po plecach innych. A to powoduje, że ludzie tracą zaufanie do architektów; że jesteśmy dystrybutorami taniego statusu.

"Wyszliśmy z etapu drapieżnego kapitalizmu, czas budować swój smak"

Sikora przyznaje, że sam ma na koncie taką nagrodę za jeden z projektów. - I nie mam nic do architektów, którzy kupują tytuły - zastrzega. Ale wyszliśmy już z etapu drapieżnego kapitalizmu. Zaczynamy budować swój smak i kulturę narodową. Nie ma już miejsca na taki dialog z inwestorem: "Szanowny panie, zapłacę panu jak otrzymamy pozwolenia na budowę" - dodaje.

Jego zdaniem czasami nawet drobne ruchy mają bardzo duże znaczenie i dają impuls do zmiany, a felieton - taki jak jego na Facebooku - może być potrzebnym branży kubłem zimnej wody.

- Żyjemy w takiej saunie, w której się coraz bardziej gotujemy. Każdy, kto korzystał z sauny wie, jakim life-changing experience jest ten kubeł zimnej wody - uśmiecha się. - Dlatego na tegorocznym 4 Design Days powiedziałem: Dajcie mięso, dość paplaniny, bądźmy dla siebie wymagający. Rozmawiajmy o rzeczach, które są ważne i bolące.

Te tematy to, jego zdaniem także wypalenie zawodowe architektów, to, że ludzie z branży nie potrafią zbudować swojego biznesu w Polsce. A także to, że konieczna jest zmiana systemu rozliczania pracy architektów. - Wyłącznie system godzinowy - uważa.

Rozmowa została przeprowadzona w styczniu 2026 roku w Katowicach, podczas wydarzenia 4 Design Days, które gromadzi ekspertów z zakresu architektury, designu i budownictwa. W studiu Architektury-murator przez te dwa dni wydarzenia przeprowadziliśmy szereg rozmów z architektami, deweloperami, projektantami i dostawcami rozwiązań dla budownictwa.

