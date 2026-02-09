Spis treści
- Największa w Europie elektrownia na węgiel brunatny
- Dlaczego elektrownia atomowa w Bełchatowie? Wystarczy wody? Co mówią naukowcy?
- Po zakończeniu eksploatacji górniczej, powstanie najgłębsze jezioro w Polsce
- Jest woda, sieć przesyłowa i dobra logistyka
- Budowa w Bełchatowie drugiej elektrowni atomowej w Polsce – preferowana
- Konieczność transformacji energetycznej Bełchatowa
Największa w Europie elektrownia na węgiel brunatny
Elektrownia Bełchatów to obecnie największa w Europie elektrownia zasilana węglem brunatnym. Łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi 5 096,7 MW, a moc osiągalna 5 102 MW. Elektrownia wytwarza około 17 proc. energii elektrycznej w sektorze energetyki zawodowej w Polsce. Dlatego też Bełchatów jest od dawna nazywany energetyczną stolicą Polski.
Jednocześnie elektrownia emituje najwięcej gazów cieplarnianych spośród wszystkich elektrowni w UE, będąc przy tym mało efektywną pod względem emisji CO2 na jednostkę wytwarzanego prądu. Nic więc dziwnego, że dużo mówi się o transformacji zakładu. Bełchatów został wskazany, jako jedna z dwóch (druga to Konin) preferowanych lokalizacji pod budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce w zaktualizowanym Programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).
Pod uwagę brano między innymi fakt, że lokalizacja ta dysponuje siecią przesyłową, zasobami wodnymi, kadrą inżynieryjno-techniczną i doskonałą dokumentacją geologiczną dla tego miejsca. Jej budowie nie są też przeciwni mieszkańcy.
- Czytaj też: Gigantyczne odwierty ujawniły prawdę o podłożu pod elektrownię jądrową. Co to oznacza dla Polski?
Dlaczego elektrownia atomowa w Bełchatowie? Wystarczy wody? Co mówią naukowcy?
Podczas XXIII nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbyła się 27 stycznia 2026 roku, przedstawiono twarde dane techniczne, które mają uciąć spekulacje o rzekomych brakach wody czy zagrożeniu sejsmicznym. Eksperci ocenili, że Bełchatów pod względem hydrologicznym jest w pełni przygotowany do zlokalizowania tu elektrowni jądrowej, a dostępne zasoby wody kilkukrotnie przewyższają jej zapotrzebowanie.
Planowana elektrownia o mocy 3–3,6 GW będzie potrzebowała maksymalnie 4 m³/s wody technologicznej. Tymczasem region Bełchatowa dysponuje łączną wydajnością ujęć na poziomie 13 m³/s. System odwodnienia kopalni posiada wydajność 5,5 m³/s. Po zapewnieniu potrzeb elektrowni (4 m³/s), pozostałe 1,5 m³/s ma zostać przeznaczone na rekultywację wyrobisk kopalnianych.
Zasoby wody są wystarczające nie tylko do normalnej eksploatacji, ale także do zabezpieczenia elektrowni w sytuacjach awaryjnych, co jest kluczowym wymogiem bezpieczeństwa. Zaznaczono, że nowoczesne technologie chłodzenia (systemy mieszane lub żelowe) pozwalają na coraz większe uniezależnienie elektrowni od ogromnych zasobów wód powierzchniowych.
- Zobacz także: Tunel dla kolei dużych prędkości w Łodzi. To będzie kolejny gigantyczny podziemny projekt. Drążenie zacznie się pod koniec roku. Pierwsze części TBM już na placu budowy
Po zakończeniu eksploatacji górniczej, powstanie najgłębsze jezioro w Polsce
Po zakończeniu eksploatacji węgla i wyłączeniu pomp kopalnianych, niecki kopalni zaczną naturalnie wypełniać się wodą. Doświadczenia z innych regionów (np. Olkusza) wskazują, że proces ten może zachodzić szybciej, niż pierwotnie zakładano. W pokopalnianych wyrobiskach ma powstać najgłębsze jezioro w Polsce. Wyrobiska zaczną się wypełniać wodą po zakończeniu działalności górniczej. Szacuje się, ze może to nastąpić po 2050 roku.
Jest woda, sieć przesyłowa i dobra logistyka
Jarosław Zagórowski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, podsumował wyniki rocznych prac konsorcjum naukowego.
- Wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz nie wykluczają w żadnym aspekcie możliwości posadowienia elektrowni jądrowej w proponowanej lokalizacji - potwierdził.
Prezes PGE GiEK - Jacek Kaczorowski zwrócił też uwagę na unikalne atuty logistyczne regionu, jakie Bełchatów posiada i że dzięki takiemu położeniu, jest w stanie pozyskać każdy wielkogabarytowy element na plac budowy.
- Polecamy też: PKP PLK zrywa umowę z wykonawcą tunelu średnicowego w Łodzi. Co dalej z tunelem średnicowym w Łodzi?
Budowa w Bełchatowie drugiej elektrowni atomowej w Polsce – preferowana
Przedstawiciele strony rządowej podkreślali, że Bełchatów jest lokalizacją preferowaną w zaktualizowanym Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, zaznaczył, że Bełchatów to miejsce, które nie tylko odpowiada warunkom technicznym, ale także przede wszystkim jest lokalizacją, gdzie umiejscowiona jest kluczowa jednostka wytwórcza Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poinformował również o wysokim poparciu społecznym, które w skali kraju wynosi ponad 90 procent i jest niezwykle stabilne.
Prof. Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej ostrzegał wręcz przed skutkami zaniechania tej inwestycji twierdząc, że jeżeli tak wielka inwestycja strategiczna nie zdarzy się w tym regionie, to pojawi się bardzo poważne ryzyko recesji gospodarczej.
- Pisaliśmy też: Wykonawca tunelu w Łodzi zapowiada walkę w sądzie z PKP PLK. - Ponosimy konsekwencje nieudolności zamawiającego - pisze w oświadczeniu
Konieczność transformacji energetycznej Bełchatowa
Głównym motywem nadzwyczajnej sesji sejmiku, była konieczność transformacji energetycznej Bełchatowa. Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK, postawił sprawę jasno.
- Jeżeli nie podejmiemy decyzji i nie przeprowadzimy projektu jądrowego, to niestety Bełchatów po roku 2035, a w zasadzie 38, znika z mapy energetycznej wytwórczości - mówił Kaczorowski.
Podkreślił że projekt jądrowy ma być kontynuacją wytwórczości w Bełchatowie po wyczerpaniu zasobów tej kopalni.
Również lokalne władze widzą w atomie jedyną szansę na uniknięcie zapaści gospodarczej. Patryk Marjan, prezydent Bełchatowa, argumentował, że projekt jądrowy jest projektem, który da szansę przetransformować się regionowi bełchatowskiemu.
- To jest nasze być albo nie być – mówił.
Dodał również, że miasto w pełni wspiera tę inicjatywę, licząc, że stanie się ona jednym z fundamentów sprawiedliwej transformacji regionu.
Wiceminister Konrad Wojnarowski podkreślił, że planowana budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce to proces rozpisany na 14 lat (do 2040 roku) i ma stanowić płynne przejście od węgla do atomu.