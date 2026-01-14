Gala konkursu „Życie w Architekturze”, rozmowa z Dominiką Zielińską i Michałem Sikorskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Muzeum w XV-wiecznym zamku w Gosławicach

Obecnie Muzeum Okręgowe w Koninie mieści się w XV-wiecznym zamku w Gosławicach. Instytucja została powołana w 1956 roku. Na terenie muzeum funkcjonuje także odtworzony XIX-wieczny dworek, w którym prezentowana jest ekspozycja „Dwór polski”.

Czytaj także: Szkoła muzyczna i sala koncertowa w Koninie. Rusza realizacja budynku, który bryłą przypomina akordeon w ruchu

Całość założenia uzupełnia niewielki skansen etnograficzny z przykładami tradycyjnej zabudowy wiejskiej charakterystycznej dla regionu konińskiego. Zbiory muzeum obejmują m.in. eksponaty związane z historią rzemiosła, kolekcję dawnych urządzeń oświetleniowych oraz biżuterię z XIX wieku. Istotną część stanowią również obiekty dokumentujące przemiany polityczne w Polsce, a osobną, cenną grupę tworzą judaika, wśród których szczególne znaczenie ma skarb z Sompolna.

Autor: Artur Celiński/ Archiwum prywatne Muzeum Okręgowe w Koninie

W spichlerzu zlokalizowano wystawę poświęconą kopalni odkrywkowej oraz znaleziskom paleontologicznym, w tym szczątkom słonia leśnego. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ekspozycji jest monumentalna rekonstrukcja słonia leśnego z odkrywki Jóźwin KWB „Konin”, będąca jedną z wizytówek muzeum.

Zwyciężyła pracownia Heinle, Wischer und Partner

12 stycznia 2026 roku o godz. 10.00 odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu realizacyjnego SARP nr 1081 na koncepcję architektoniczną zespołu budynków wystawienniczo-edukacyjnych wraz z otoczeniem Muzeum Okręgowego w Koninie. Konkurs miał charakter dwuetapowy.

Sąd Konkursowy przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia równorzędne. I nagrodę otrzymała praca nr 005 (EPK 021), autorstwa Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 40 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.

i Autor: Heinle, Wischer und Partner/ Materiały prasowe Muzeum Okręgowe w Koninie - konkurs

II nagrodę (25 tys. zł brutto) przyznano pracy nr 003 (EPK 022) autorstwa Jakuba Kozaczenki. III nagrodę (20 tys. zł brutto) otrzymała praca nr 002 (EPK 039) autorstwa Nizio Design International Mirosław Nizio. Wyróżnienia równorzędne (po 15 tys. zł brutto) przyznano pracom nr 001 (EPK 005) autorstwa Przemysława Tymoszuka oraz nr 004 (EPK 001) autorstwa zespołu NM architekci.

Wrażliwe potraktowanie zabytkowej gorzelni

W uzasadnieniu I nagrody Sąd Konkursowy podkreślił bardzo dobre "przełożenie oczekiwań Zamawiającego na projekt" oraz trafne odczytanie skali i kontekstu Muzeum Okręgowego. Doceniono konsekwentne zagospodarowanie istniejącego budynku gorzelni, uzupełnione o czytelne rozwiązania komunikacyjne i wolnostojący pawilon wystawienniczy. Jury zwróciło uwagę na klarowny układ funkcjonalny, oszczędność w kształtowaniu nowej kubatury oraz wrażliwe potraktowanie zabytkowej substancji. Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt „tworzy jasny i zrozumiały podział przestrzeni wspólnych, zachowując logiczną kolejność zwiedzania i reagując na otoczenie”.

Czytaj także: Powstał Szlak Konińskiego Modernizmu, by chronić powojenną architekturę miasta. To inicjatywa oddolna

Jednocześnie Sąd Konkursowy sformułował osiem zaleceń pokonkursowych dla zwycięskiej pracy. Podkreślono, że nie wyczerpują one wszystkich możliwych modyfikacji, które będą przedmiotem dalszych etapów projektowania oraz rozmów z Zamawiającym. Wśród zaleceń znalazły się m.in. konieczność pełnego dostosowania obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, przeprojektowanie strefy wejściowej w budynku gorzelni – w szczególności lokalizacji punktu informacyjno-kasowego – oraz ponowna analiza doboru materiałów elewacyjnych, w tym zastosowania gabionów. Zalecono także krytyczną ocenę rozwiązań technicznych przesuwnej ściany elewacyjnej pawilonu, dopracowanie detali związanych z zielenią płaską i wertykalną, wzmocnienie osi widokowej na Zamek oraz zmianę nawierzchni i programu funkcjonalnego placu centralnego, tak aby lepiej pełnił rolę głównej przestrzeni publicznej zespołu muzealnego.

To nie będzie debiut pracowni w Polsce

Zwycięska pracownia - Heinle, Wischer und Partner - działa na rynku europejskim nieprzerwanie od 1962 roku. Biuro powstało jako spółka partnerska Erwina Heinle oraz Roberta Wischera i od początku koncentruje się na kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego. Obecnie zespół pracowni liczy ponad 300 pracowników reprezentujących przeszło 30 krajów i realizuje projekty we wszystkich fazach – od konkursów architektonicznych, przez projektowanie, po nadzór nad realizacją.

W Polsce pracownia zrealizowała dotychczas m.in. Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie i budynek Sądu Rejonowego w Częstochowie.