Życie w Architekturze 2025. Ajnfart. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami przy ul. Hallera w Rybniku. SLAS architekci

Życie w Architekturze 2025. Ajnfart. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami. Założenia Autorskie

Punktem wyjściowym dla projektu jest potraktowanie dwóch istniejących – zabytkowych obiektów jako głównej kotwicy założenia. Autentyczność istniejących budynków staje się pretekstem dla rozwinięcia całego kwartału jako przestrzeni opartej na tożsamości tego miejsca.

Projekt traktuje kwartał miejski jako otwartą, różnorodną przestrzeń określoną głównie poprzez szereg przestrzeni publicznych powstałych na styku istniejących i zaprojektowanych struktur mieszkalnych. Struktury te są współczesną interpretacją kamienicy miejskiej. Wielkie, przeskalowane „AJNFARTY” – bramy to wielofunkcyjne „pokoje urbanistyczne” – zadaszone przestrzenie publiczne będące nie tylko wejściami do klatek schodowych apartamentów ale również animujące aktywność przez szereg funkcji usługowych i rekreacyjnych.

Przestrzenie te otwierają kwartał na zróżnicowane funkcjonalnie i przyrodniczo otoczenie, udostępnią widoki, wglądy i włączają go aktywnie w tkankę miasta. Projekt w subtelny sposób stara się wyznaczyć granice pomiędzy strefami publicznymi i półprywatnymi nie odcinając wnętrza kwartału od życia miasta.

Życie w Architekturze 2025. Ajnfart. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami. Autorzy

Autor projektu:

SLAS architekci

Zespół autorski:

Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja podejmuje kilka ważnych zagadnień: 1. Miasto powinno być aktywnym uczestnikiem budowania własnej tożsamości 2. Budownictwo społeczne może być wartościowym głosem w rozwoju przestrzeni zamieszkiwania 3. Realizacja stała się szansą dla rewitalizacji i poprawienia działania przestrzeni publicznych

Ajnfart. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Ajnfart. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami przy ul. Hallera w Rybniku, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Rybnik; Przedstawiciel Inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o. o. w Rybniku ul. gen. Hallera 10, 44-200 Rybnik/Generalny Wykonawca ( Konsorcjum ) : WODPOL Sp. z o.o. + PBO ŚLĄSK Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Wykonawca konstrukcji: ( Konsorcjum ) : WODPOL Sp. z o.o. + PBO ŚLĄSK Sp. z o.o.; Projektant konstrukcji: Firma inżynierska STATYK

Powierzchnia zabudowy: 1870,44 m2

Powierzchnia użytkowa: 6530 m2

Powierzchnia całkowita: 4945 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4143,58 m2/29 375 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.