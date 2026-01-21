Spis treści
Hipnoza, horoskop, kombinat gastronomiczny
Przed wojną działało tu wesołe miasteczko. Wielki plac przy Wolskiej w Warszawie nazywano Wenecją. Był teatrzyk mieszczący się w drewnianej budzie, były karuzele, gabinet luster i osobliwości, labirynt, gry zręcznościowe. W centralnym punkcie działał cyrk. Przewodził mu Jan Gałązka, hipnotyzer, brzuchomówca, znawca magii białej i czarnej.
Największą atrakcją były jednak popisy motocyklistów jeżdżących po ścianach rotund i innych konstrukcji w akompaniamencie pisków i krzyków rozemocjonowanej widowni; miejsce wyczynów nazywano złowrogo ścianą śmierci. W lecie w Wenecji można było spędzić cały dzień, poznać swoją przyszłość i przetańczyć wieczór; w jednej chwili nieuwagi stracić wszystkie pieniądze. W zimie pojeździć na łyżwach na sezonowym lodowisku.
Zobacz także: Obsługiwało go 200 pracowników. Bar Praha był pierwszym nowoczesnym lokalem powojennej Warszawy
Po wojnie plac opustoszał. Jego funkcję poniekąd utrzymano. Na początku lat 50. wybudowano na nim kino WZ, a kiedy Polska żegnała socrealizm, plac przywitał pawilon handlowy PDT. Ostatecznie na Wolę wróciło też wesołe miasteczko, ale stanęło już po drugiej stronie ulicy. Lata 60. przyniosły na plac nowoczesność w pełnym rozkwicie. 1 maja 1961 roku otwarto tu rozświetlony neonami bar Wenecja, a zaprojektowali go świetni architekci.
Krótka dygresja o Brukseli i Le Corbusierze (i Czechosłowacji)
Pawilon kombinatu gastronomicznego Wenecja zaprojektowali architekci Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sołtan i Adolf Szczepiński. To ważne. Ihnatowicz i Sołtan zaledwie parę lat wcześniej opracowali wybitny projekt, którego nigdy nie zrealizowano - polskiego pawilonu na Wystawę Światową w Brukseli w 1958 roku (w zespole projektowym byli też Wojciech Fangor, Jan Hempel, Małgorzata i Henryk Marconi i Lech Tomaszewski). To właśnie w tym miejscu i czasie miał miejsce przełom w podejściu do powojennego projektowania w naszej części Europy. W pełni rozbudziła się nowoczesność ospała po latach socrealistycznego snu o pilastrach i sztukateriach. Na dobre rozpoczął się socmodernizm.
Na EXPO Czechosłowacja skradła serca krytyków pawilonem z gigantyczną instalacją z prasowanego szkła. Wpływ wystawy światowej był w tym kraju tak duży, że miasta zaczęły wypełniać budynki projektowane w stylu brukselskim; czechosłowackie szkło podbiło Europę, a nowoczesność w architekturze zaczęła przelewać się na inne dziedziny życia i oczekiwania względem wolności szeroko rozumianej; coraz głośniej i swobodniej krytykowano rządy komunistyczne - echo słychać było również w Polsce. Nie podobało się to komunistycznym władzom ze wschodu. Dekadę po EXPO 58, w 1968 roku, Czechosłowację spacyfikowano ze strachu przed rewolucją, a polskie wojsko miało w tym swój udział. Uścisk ZSRR na czechosłowackiej szyi mocno się zacisnął, ograniczając swobody w wielu dziedzinach życia. W bardzo dużym skrócie.
Wróćmy jeszcze do Brukseli. Jeden z pawilonów na wystawę zaprojektował Le Corbusier, z którym Sołtan przez 4 lata blisko współpracował w Paryżu i który mocno wpłynął na jego późniejsze projekty, choćby kompleksu Warszawianki (projektowanej zresztą wspólnie z m.in. Ihnatowiczem), który okazał się zbyt odważny - zrealizowano go w okrojonej wersji (dziś, po drastycznej przebudowie i tak niewiele z niego zostało).
Polski niezrealizowany pawilon Ihnatowicza i Sołtana, płynny, lekki i odważny, pokazywał, że pomimo żelaznej kurtyny w Polsce świetnie zdawaliśmy sobie sprawę z trendów panujących na zachodzie. Jego potencjału jednak nie wykorzystano. Jerzy Sołtan, trudno się dziwić, emigrował ostatecznie do Stanów Zjednoczonych. Został profesorem na Harvardzie, dziekanem WA. Jego architektura w Polsce wciąż nie jest traktowana z należytym szacunkiem.
Echa Brukseli w Polsce
Po EXPO 58 w Brukseli silne oddziaływanie stylu brukselskiego nie ominęło Polski. Żywe kolory, obłości i dynamiczne formy świetnie odnalazły się w naszym wzornictwie, a ten nowy kierunek nazwano New Lookiem. Porcelana z tego czasu bije dziś zresztą rekordy cenowe.
A w architekturze? W stylu brukselskim powstał m.in. właśnie warszawski pawilon Wenecja na Woli, nazywany wtedy uroczo kombinatem gastronomicznym. Soczyście ceglana elewacja budynku trafiła na październikową okładkę Architektury w 1961 roku.
Zespół projektowy był mocny nie tylko dzięki obecności Sołtana i Ihnatowicza. Adolf Szczepiński, artysta plastyk i architekt, współpracował z Bohdanem Pniewskim przy ważnych realizacjach w Warszawie, m.in. Domu Chłopa czy gmachu sądów na Lesznie. Co jednak bardziej istotne dla pawilonu Wenecji, działał w Zakładach Artystyczno-Badawczych ASP jako kierownik zespołu. To właśnie tutaj, na ASP, zawiązał się silny kolektyw, postulujący złączenie architektury z plastyką oraz integrację dziedzin i artystów. W kolektywie kluczowymi postaciami byli Sołtan, Ihnatowicz i Fangor - wszyscy trzej zaangażowani w projekt pawilonu na wystawę światową. Należał do niego również Wiktor Gessler, który współpracował przy projekcie Wenecji.
3000 posiłków dziennie, reżyserowanie widoku nieba
Architekci przyjęli w projekcie prym funkcji. Budynek kombinatu musiał sprostać płynnemu wydaniu ok. 3 tysięcy posiłków dziennie w samym tylko barze. Oprócz baru samoobsługowego w typie szwedzkim (150 miejsc) na parterze miały tu sprawnie funkcjonować sklep z garmażerką, cukiernia i produkcja. Na piętrze zaś kawiarnia (150 miejsc wewnątrz i 150 na tarasach), zaplecze i biura. W podziemiach ulokowano magazyny, szatnie i pomieszczenia techniczne.
Ze względu na dużą różnorodność budowlaną otoczenia zaprojektowano budynek o formach prostych geometrycznie, w zdecydowanych kolorach, odpowiadających poszczególnym rodzajom elementów strukturalnych (ściany dźwigające w cegle ceramicznej, elementy przekrycia w betonie płukanym, ściany świetlne — szkło o ramach koloru grafitowego)
— pisał Ihnatowicz o budynku w Architekturze. Tę samą okładzinę ceramiczną wprowadzili też do wnętrz, by uzyskać spójność wnętrza i zewnętrza. Wysiłek ten Ihnatowicz nazwał usiłowaniem, można się zatem domyślić, że po drodze czynniki ekonomiczno-polityczne przeszkodziły w zrealizowaniu wizji w każdym szczególe. Jak to zwykle bywało. A wizja musiała być ambitna: odpowiednie kształtowanie wnętrza (otwieranie wnętrza na określoną część krajobrazu otoczenia, stosowanie pionowych otworów wyglądowych w poślizgu ścian, reżyserowanie widoku nieba przez sekwencje przestrzeni krytych z otwartymi) — wymieniali, opisując swoją koncepcję.
Z otworami i ceramiką się udało.
Zobacz także: W PRL to był szyk. Tu na kawę przychodził Kisiel. W środku "Hałasy", monstery, a w menu słynne wuzetki. Cafe Rozdroże po remoncie
"Usiłowaliśmy"
Architekci projektowali tak, by co wrażliwsi odbiorcy, klienci pawilonu, mogli doświadczać go jako osobną pożywkę dla zmysłów. Dynamika wnętrza miała być niemal namacalna; pomóc miała w tym perspektywa i różnice w zorganizowaniu przestrzeni kolejnych pomieszczeń doświadczane wraz z przemieszczaniem się po budynku (np. „patio" na piętrze zamknięte pełnymi ścianami „wybucha" w górę). Wenecja miała być niczym żywy organizm, a jego krwioobiegiem tłum klientów przepływający przez kolejne pomieszczenia. Ale znów: usiłowaliśmy.
Prostota materiałów podyktowana została w dużej mierze ich dostępnością i niskim kosztem produkcji (udało się jednak pozyskać marmur na blaty stołów barowych). Nie znaczy to wcale, że efekt końcowy nie był bardzo dobry. Polscy architekci zaprawieni byli w godzeniu ambitnych wizji z ograniczeniami PRL-owskiej gospodarki i norm. Estetyczny nacisk położono na wyrazisty kolor równoważący surowość betonu, stali i szkła, na bardzo dobre oświetlenie, na spójność wizualną.
Pomimo sprawnej i udanej współpracy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Mieszkaniowego W-Z (pod kierunkiem inż. E. Chmielewskiego) partia zarządziła otwarcie kombinatu przed czasem - na pierwszomajowe obchody Święta Pracy. Propaganda wygrała z przemyślaną koncepcją. Budowlani nie mieli wyboru - musieli przyspieszyć prace wykończeniowe kosztem jakości i realizacji szczegółowych założeń projektu. Mimo to, lata później pojawiały się opinie historyków i krytyków, że jest to jedna z najlepszych powojennych realizacji w kraju.
Wszystkie wyliczone powyżej decyzje i zasady autorzy usiłowali przeprowadzić w projekcie i realizacji konsekwentnie — jako świadomy protest przeciw naskórkowemu traktowaniu form, przeciw „salcesonom kubistycznym", „nerkom taszystowskim", „kratkom à la Mondrian".
— pisał Ihnatowicz. Wenecja miała być manifestem.
Wszystko na marne
To jednak nie PRL był najbardziej destrukcyjny dla pawilonu Wenecja. Prawdziwy brak zrozumienia dla odważnego projektu i uznania dla jego autorów przyniósł kapitalizm, który wpuścił tu nowych lokatorów, a następnie pustkę.
W latach 90. do Wenecji wprowadziło się Centrum Rozrywki Gepard, a oryginalną ceramikę na elewacji pomalowano różową olejną farbą. Kiedy dyskoteka zamknęła działalność, pawilon spotkało, co najgorsze - wyłączenie z użytku.
Architektura socmodernistyczna eksploatowana przez cały PRL i następnie dekady bez większych remontów, łatana doraźnie, bardzo brzydko się starzeje, co pokazała wyraźnie np. Cepelia w Warszawie. Kiedy pustoszeje, do wysłużonych wnętrz wdziera się grzyb i wandale, przyspieszając degradację. Słychać coraz donośniejsze postulaty rozbiórki - tak było i w przypadku Wenecji.
Takie budynki, bez popularyzacji wiedzy na ich temat trudno przeciętnemu odbiorcy ocenić inaczej niż za wygląd. To właśnie z tego powodu powojenne pawilony wrzucane są często do jednego worka pod nazwą PRL-owskie baraki, jak gdyby wszystkie powstały według tego samego projektu wykonanego prowizorycznie, byle jak, z byle czego i przez byle kogo.
Brak zachwytów nad dzisiejszą Wenecją, wyremontowaną, też nie dziwi. Choć należy się cieszyć, że budynek ma funkcję i żyje, to jednak jest to funkcja głęboko ingerująca w wygląd. Pierwszą drastyczną ingerencję przeprowadzono jeszcze w 2000 roku, kiedy firma Amer-Lease przerobiła Wenecję na biurowiec. Usunięto wtedy schody, zamurowano przestrzenie otwarte, wymieniono stolarkę i całkowicie przeorganizowano wnętrze. Jeszcze w 1999 roku pojawiały się głosy, że adaptację zaprojektuje być może sam Jerzy Sołtan. Czy do jakiejkolwiek współpracy z inwestorem doszło, nie wiadomo. Dziś działa tu prywatny szpital.
Surowy budynek awangardowych artystów wykończono na gładko i wypudrowano. Wnętrza projektowane jako spójna całość dynamicznego organizmu kombinatu, znikając, pozostawiły przy Al. Solidarności 126 jedynie skorupę. Choć przywracając klinkier w ceglanym kolorze i remontując obiekt inwestorzy chcieli pewnie dobrze, w takiej formie Wenecja nie broni się już jako budynek wybitny. Wizja architektów nie jest już czytelna.