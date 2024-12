Najbardziej obiecujący młodzi architekci w Europie. Na liście są Polacy, ale najwięcej osób pochodzi z Francji.

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wręczono wyróżnienia 40 Under 40. W tym roku na liście Kamil Domachowski i Konrad Loesh.

W piątek w Atenach wręczono europejskie wyróżnienia 40 Under 40 w edycji 2003-2004. Otrzymali je Kamil Domachowski z pracowni IFA Group i Konrad Loesch z pracowni loesh+partnerzy oraz 38 innych projektantów i architektów. Wyróżnienie to przyznają

European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies

i The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design

najbardziej obiecującym, wyłaniającym się talentom w architekturze i wzornictwie przemysłowym.

W zeszłym roku Piotr Prus podsumował: Wśród dotychczasowych laureatów Europe 40 Under 40 byli m.in. Robert Konieczny, Tomasz Konior, Marcin Kościuch i Tomasz Osięgłowski, Anna Siedlecka, Beata Goczoł, Oskar i Barabara Grąbczewscy, Piotr Nawara i Agnieszka Szultk, Wojciech Subalski i Roman Rutkowski, Anna Paszkowska-Grudziąż, Łukasz Skorek i Jakub Cieślik, Mateusz Górnik i Andrzej Truszczyński, a ostatnio Maciej Franta.

Konkurs 40 Under 40

40 Under 40 to przyznawana co roku przez The Chicago Athenaeum Museum oraz The European Centre nagroda dla młodych architektów, którzy w najbliższej przyszłości będą kształtować oblicze architektury. Przyznawana jest pojedynczym osobom, nawet jeśli te są już właścicielami firm lub liderami większych zespołów. Zgłaszać mogą się do niej zarówno projektanci budynków oraz wnętrz, jak i specjaliści od wzornictwa przemysłowego czy architektury krajobrazu. Każdy nominowany architekt zobowiązany jest przedstawić swoje projekty - maksymalnie trzy - i to w oparciu o nie jury stara się wybrać tych, którzy mają szansę w znaczący sposób wpłynąć na współczesną architekturę. Projekty nie muszą być zrealizowane.

Szukamy ludzi, którzy wyprzedzają swoje czasy. Oczywiście ci, którym udało się już coś zbudować, siłą rzeczy mają fory. Z drugiej strony to, że im się udało, dowodzi, że są zdolni. To jeden z trudniejszych konkursów, w jakich sędziowałem. Na podstawie samych tylko prac musimy ocenić nie to, czy dany projekt spełnia oczekiwania inwestora ani to, czy budynek jest interesujący. Musimy ocenić kryjącego się za tymi pracami człowieka i to, czy ma talent oraz potencjał.

- mówił "Architekturze-murator" jeden z jurorów konkursu, Piotr Kuczia w kwietniu tego roku, gdy poznaliśmy tegorocznych zwycięzców i dodał: Staramy się, by ocena była sprawiedliwa, choć nie jest to łatwe. Rolę odgrywają na przykład różnice kulturowe.

Polscy laureaci "40 Under 40" 2023-2024

Kamil Domachowski od 2014 roku prowadzi w Gdańsku pracownię IFA Group, która specjalizuje się w projektach domów jednorodzinnych i wnętrz. Ma też na koncie wyróżnienia w konkursach na projekt przystani kajakowej w Augustowie, ogrodu doświadczeń w Marszewie czy przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Konrad Loesch - partner w pracowni Loesh + Partnerzy, projektującej budynki mieszkalne, biurowe i użyteczności publicznej. Na swoim koncie ma m.in. hotel Heron Live nad jeziorem Rożnowskim czy kamienicę przy Stalowej 27 w Warszawie oraz wygraną w konkursie na przebudowę rynku w Skale czy wyróżnienie w konkursie na przebudowę Hali Lodowej w Oświęcimiu.

Autor:

Pozostali laureaci tegorocznej edycji konkursu

Poza Polakami wśród wyróżnionych projektantów na liście znalazły się osoby reprezentujące różne kraje Europy i świata. Najwięcej pochodzi z Francji – aż 16 architektów. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania i Turcja, z których wywodzi się po 5 osób. Z Portugalii pochodzi 4 architektów, z Włoch 2, natomiast z Austrii, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii – po 1 osobie. Wśród nich znajduje się także jedna osoba łącząca działalność między Francją a Grecją oraz jedna reprezentująca współpracę hiszpańsko-francuską. Na liście wyróżnionych znajdziemy:

Oliver Gerner, Gerner Gerner Plus, Austria

Maxime Bergeret, Bancaù Architectes, Francja

Nicolas Beyret, HAME, Francja

Matthieu Boustany, LOCAL, Francja

Benoist Desfonds, LOCAL, Francja

Jean-Rémy Dostes, HAME, Francja

Paul Jaquet, HAME, Francja

Anas Koubaiti, KAPT Studio, Francja

Audrey Lanne, Atelier Schall, Francja

Pierre Ledoux, Vendredi Architecture et Urbanisme, Francja

Theo Pagnon, KAPT Studio, Francja

Loïc Parmentier, Atelier de Montrottier Loïc Parmentier & Associés, Francja

Alexandre Pavlidis, Office Muto, Grecja-Francja

François Le Pivain, François Le Pivain Architecte – sŌne, Francja

Alice Wijnen, R Architecture, Francja

Victoria Migliore Atelier, Victoria Migliore, Francja

Antoine Morizot, A+A, Francja

Arthur Ozenne, 19-86, Francja

Nicola Pavan, 120 grammi: laboratorio di architettura, Włochy

Andrea Tabocchini, Andrea Tabocchini Architecture, Włochy

Kamil Domachowski, IFAgroup, Polska

Konrad Loesch, Loesch + partnerzy, Polska

João Castelo-Branco, Hori-zonte, Portugalia

Fábio Ferreira Neves, Fábio Ferreira Neves, Portugalia

João Jesus, OODA Arquitectura Lda, Portugalia

Frederico Roeber, Hori-zonte, Portugalia

Álvaro Moral García, MADE.V Arquitectos, Hiszpania

María Teresa Sánchez Táboas, Gramática Arquitectónica, Hiszpania

Yago Vaillo Usón, Vaillo+Irigaray Architects, Hiszpania

Pablo López Prol, PLP Atelier, Hiszpania

Cristina Vega Iglesias, Burlat & Vega Architectes, Hiszpania-Francja

Ignacio Merino, Flow81 Architecture Lab SLP, Hiszpania

Gustav Magnusson, Urbanism By Magnusson, Szwecja

Sven Hoogerheide, Taller Architects, Holandia

Bilge Altug, 9016 Architecture, Turcja

Caner Bilgin, Bilgin Architects, Turcja

Ali Caliskan, Geomim, Turcja

Oznur Pinar Çer, MASK architects, Turcja

Can Tamirci, Tamirci Architects, Turcja

Geoffrey Eberle, Atelier Entropic, Wielka Brytania

