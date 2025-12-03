Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złote kamienice przy ul. Długie Ogrody idą do wyburzenia

Architektoniczny kicz, "gdański Solpol" - tak się o nich czasem mówi. Nawet architekt miasta mówi o nich dyplomatycznie: dyskusyjne kamienice. Dawny Artus Park, dziś - Waterfront - jest najbardziej kojarzony jako stara siedziba Amber Gold. Jest w Gdańsku przy ulicy Długie Ogrody.

Na jednym końcu budynku jest ING Bank, a na drugim Biedronka. Jest tu też hostel. A przed laty rzeczywiście mieściła się tu siedziba piramidy finansowej - parabanku Amber Gold. Obecnie to własność firmy Alides, która chce postawić tu całkiem nowy obiekt. 25 listopada 2025 inwestor dostał zgodę na wyburzenie starej siedziby Amber Gold. Zamierzenie budowlane, jakie dostało właśnie zielone światło to "Rozbiórka części naziemnej zespołu handlowo-usługowego". Wniosek wpłynął pod koniec października 2025, miesiąc później wydano pozytywną decyzję. Wniosek nie wymagał uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

- Rozbiórka nie rozpocznie się w najbliższych tygodniach ani na przestrzeni przyszłego roku - zapowiada inwestor, cytowany przez portal trojmiasto.pl

Artus Park, symbol lat 90.

To kompleks pięciu budynków, który powstał pod koniec XX wieku. Ma cztery naziemne kondygnacje i poddasze. Na jednym piętrze jest ok. 1500 mkw powierzchni biurowej.

Dokładnie taka była architektura lat 90. Stąd charakterystyczny wygląd "złotych kamieniczek", przyciemniane szyby, mieniące się kolory, błysk na elewacji, wieża w narożniku. Wedle plotek, jakie krążyły na mieście, w środku miały być złote klamki, marmury. Prawdą okazało się tylko to, że na ścianach wisiały plazmowe telewizory, co w latach 90. to nie było codziennością. Za wynajem 3600 metrów kwadratowych przy ul. Długie Ogrody Amber Gold płaciło miesięcznie 200 - 300 tys. złotych. W remont włożyli szacunkowo 8 mln.

- Wystrój wnętrza jest raczej minimalistyczny, ale gustowny. Barwy: czekoladowy brąz, kawa z mlekiem, odcienie szarości. Nie jest tu zbyt chłodno, ale też nie ma nic, co byłoby zbędne - opisywał w 2012 roku wnętrza Tomasz Słomczyński z Dziennika Bałtyckiego. W gabinecie prezesa: biurko, skórzany fotel, skórzane krzesła przy stole. Właśnie wtedy Amber Gold postawiono w stan upadłości. Ludzie stracili pieniądze.

Kompleks zaprojektował architekt Stanisław Michel

Autorem projektu są Stanisław Michel, architekt współodpowiedzialny za plany odbudowy śródmieścia Gdańska po wojnie (zmarł w lipcu 2020) oraz Barbara Sawic, wówczas jego uczennica.

arch. Barbara Sawic

arch. Stanisław Michel

Konstrukcja: Ryszard Jahimczuk, Jan Moroz

Lata Realizacji: 1998-2000

- To była dywersja przeciwko kubistom, inaczej powstałyby tam wieżowce - opowiadał w rozmowie "Człowiek, który odbudował Mariacką" z portalem gdanskstrefa.com architekt Stanisław Michel.

Michel odpowiedzialny jest też m.in. za rekonstrukcję domu Uphagena czy projekt budynku ZUS w Gdańsku.

W przytoczonej rozmowie przypomniał też, jak zdobył zgodę władz na zabudowanie narożnika ulic Długie Ogrody i Szopy.

- Z moją uczennicą Barbarą z technikum budowlanego dostaliśmy cały ten kwartał. Ja zająłem dwa narożniki, a jej dałem środek, by mogła tworzyć zgodnie ze swoją fantazją. Bardziej mi się podoba ta jej fantazja od tego, co ja zrobiłem, ale pokazaliśmy, że można coś innego zrobić, w miarę nowocześnie - opowiadał w rozmowie z 2017 roku.

Alides Polska kupił dawną siedzibę Amber Gold i ma wielkie plany

Obecnie właścicielem złotych kamienicy przy Długich Ogrodach jest Alides. To spółka, która w 2017 roku wraz ze Spółką Revive nabyła też teren dawnej Stoczni Cesarskiej - 16 hektarów terenów postoczniowych w Gdańsku. M.in. powstają tam mieszkania projektu biura Roark Studio, jest tu pracownia Sikora Wnętrza.

Pracownia architekta w dawnej Stoczni Cesarskiej

Co będzie w miejscu "złotych kamienic"?

Alides REIM SA to firma działająca na rynku nieruchomości, część Gandawskiej Group Maes, założonej w 1892. Jest obecna w Belgii, Luksemburgu i w Polsce. - Unikalna lokalizacja stwarza nieocenione możliwości wkomponowania się w historyczny obszar i potencjał Gdańska - ocenili nowi właściciele. I dodali: Lokalizacja idealnie odpowiada naszym ambicjom.

Od razu stawiali sprawę jasno: - Naszym zamiarem jest przebudowa nieruchomości w perspektywie średnioterminowej na projekt o mieszanym przeznaczeniu, który spełnia potrzeby i cechy otaczającej okolicy. Myślimy o handlu, biurach i mieszkaniach z widokiem na wodę, które znajdują się blisko historycznego centrum Gdańska - ogłosili. Ich zdaniem, obecny budynek jest przestarzały, a miejsce - reprezentacyjne.

Chcieli postawić w Gdańsku wysoką na 30 m dominantę, ale nie pozwala na to plan miejscowy dla obszaru Długie Ogrody, Szopy, Łąkowa. Plan jest nowy, radni z Gdańska zmienili go na potrzeby inwestora, ale maksymalna wysokość zabudowy to 21 m, czyli 6 pięter.

Nowy plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową wielorodzinną pierzejową lub usługi. Dodatkowo nowy budynek musi powstać w konsultacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miasta. Co ciekawe, uchwała precyzuje też, że na parterze nowego budynku nie mogą mieścić się instytucje finansowe ani usługi telefonii komórkowej. Plan został uchwalony w styczniu 2025.

Rozbiórka "złotych kamieniczek" w Gdańsku

Dzięki uchwaleniu nowych parametrów urbanistycznych przyszłej zabudowy inwestor może rozpocząć prowadzenie prac projektowych dla nowego obiektu. Planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę jest przełom roku 2025 i 2026 - poinformowali w lutym 2025 przedstawiciele firmy Alides Polska. I dodają: Na obecnym etapie harmonogram inwestycji nie jest jeszcze określony, jednak inwestor nie planuje rozpoczęcia prac rozbiórkowych obecnego obiektu wcześniej niż za 2 lub 3 lata. Do tego czasu Waterside wciąż pełnić będzie swoje obecne funkcje, zapewniając swoim najemcom powierzchnię biurową, usługową i handlową.

Nowa zabudowa przygotowywana będzie z założeniem zapewnienia w niej około 240 apartamentów oraz nowych miejsc parkingowych w podziemnej hali garażowej. W swoich założeniach projektowych jest też powierzchna pod market spożywczy.

Alides zapewnia, że w otoczeniu obiektu z pewnością znajdzie się znacznie więcej zieleni niż obecnie, a sam projekt będzie podlegał uzgodnieniom z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz konsultacjom z Architektem Miasta Gdańska.

Mając na uwadze unikalność położenia nieruchomości w sąsiedztwie najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska i bezpośrednio przy szlakach wodnych, będziemy szukać optymalnych rozwiązań architektonicznych, które nawiążą do historii miejsca, jednocześnie odpowiadając jakością obecnym wymogom funkcjonalnym i ekologicznym - mówi Luiza Grunwald, dyrektor projektu Alides Polska.

