Zielona Złota, większy park i nowy skwer. Tak zmieni się w 2026 centrum Warszawy

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Nowy skwer przy pawilonie Cepelii

Autor: Szymon Starnawski 12 grudnia 2024 r.

O wielkim remoncie pawilonu Cepelii było głośno w 2024 r. Dziś, gdy już kolejny rok z rzędu funkcjonuje w nim sklep znanej sieci, aż trudno uwierzyć, że to miejsce tak długo było brzydkie, zniszczone i martwe. Nagle się okazało, że również PRL-owskie budynki potrafią zachwycać, jeśli tylko o nie zadbać. Mało kto już jednak pamięta, że od początku zapowiadano przemianę nie tylko samego pawilonu, ale też jego otoczenia. W 2025 r. miał tam powstać skwer, co jednak nie doszło do skutku.

Wygląda na to, że te prace wkrótce ruszą. 13 stycznia 2026 r. Zarząd Terenów Publicznych podał informację, iż na I kwartał tego roku zaplanował zadanie pt. „Wykonanie skweru na działce 46/2 w obrębie 5-05-01 w ramach Nowego Centrum Warszawy”. Chodzi właśnie o teren przy dawnej Cepelii, gdzie dzisiaj dominuje beton (między pawilonem a hotelem Metropol). Na roboty budowlane przeznaczono 3,9 mln zł. Nie dysponujemy na ten moment projektem zmian, jednak jedno jest pewne – będzie bardziej zielono.

Wielka przemiana ul. Złotej i Zgoda

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

To niewątpliwie największy „zielony” projekt w centrum miasta, którego zakończenia można się spodziewać w tym roku. W drugiej połowie 2026 r. (dokładniejszej daty nie podano) ma się zakończyć przebudowa ul. Złotej i Zgoda, które z asfaltowo-betonowej przestrzeni pełnej zaparkowanych samochodów ma się zmienić w miejsce do spacerów i wypoczynku.

Według projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu firma Skanska realizuje m.in. budowę fontanny i zbiornika retencyjnego, przekształca parkingi w place i przygotowuje miejsca pod liczne nasadzenia. Ma się pojawić 167 wysokich drzew (nawet do 9 m wysokości), tysiące krzewów i bylin oraz mała architektura. Obie ulice zmienią się w woonerfy, a na placach przewidziano m.in. urządzenia do zabaw dla dzieci, siłownię plenerową, stoliki oraz łąkę kwietną. Ruch samochodowy zostanie ograniczony do pojazdów mieszkańców, służb oraz dostaw towarów.

Warto dodać, że przebudowa obejmuje także ul. Jasną oraz fragment ul. Sienkiewicza, na wysokości której powstanie kolejne przejście dla pieszych przez ul. Marszałkowską.

Więcej zieleni w parku Świętokrzyskim

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe

Wyniki konkursu na projekt modernizacji parku Świętokrzyskiego opublikowano w 2024 r. Zwyciężyła koncepcja Studia Widoki Łukasz Stępnik. Zmienić ma się południowo-wschodni narożnik parku – ten od strony skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Według zapowiedzi ma się to stać w 2026 r., jednak póki co konkretnych dat nie podano. W planach są:

elementy do sportów rolkowych (np. deskorolka, hulajnoga) dla osób na różnym poziomie zaawansowania,

obiekty dla dzieci i młodzieży do aktywności sprawnościowych typu kalistenika, parkour, freerun,

minimum 4 stoły do gry w ping-ponga,

stoły do gier planszowych, w tym szachów,

nowe miejsca do siedzenia, w tym przynajmniej 1/3 miejsc przystosowanych do potrzeb osób starszych,

przestrzeń do występów dla ulicznych performerów,

nowa zieleń.

Zwycięska koncepcja przewiduje m.in. niedużą sadzawkę w centrum modernizowanego obszaru, ławki ustawione pod fantazyjnymi latarniami oraz rabaty i pergole o kolistym kształcie. Wytyczone zostaną nowe ścieżki, które pozwolą stworzyć nowe połączenie piesze między węzłem komunikacyjnym Świętokrzyska (metro, tramwaje, autobusy) a budynkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru TR Warszawa.

– Projekt wyróżnił się najlepszymi rozwiązaniami, które włączyły zdegradowany narożnik ulic w przestrzeń parku. W ocenie sądu zaproponowane rozwiązania wskazują na dobre wyczucie znajomości przyzwyczajeń dotychczasowych użytkowników tego miejsca, co ma odzwierciedlenie w bardzo trafnym rozmieszczeniu funkcji rekreacyjnych i sportowych. Wysoko oceniono także wkomponowanie w układ terenu elementów błękitno-zielonej infrastruktury, przede wszystkim niecek infiltracyjno-retencyjnych, wpływających na poprawę warunków mikroklimatycznych w tej części parku – podało miasto na temat zwycięskiej koncepcji.

Dodatkowe nasadzenia wzdłuż Marszałkowskiej

Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe

Przebudowa ul. Marszałkowskiej w ramach projektu Zielona Marszałkowska została w większości zrealizowana w 2025 r. Została ona zwężona i zazieleniona, a tory tramwajowe przeszły remont. Z uwagi na okres zimowy nie zrealizowano jednak jeszcze wszystkich nasadzeń.

Ta część inwestycji ma zostać przeprowadzona w I kwartale 2026 r. i kosztować 400 tys. zł. Dwa szpalery drzew pojawią się po obu stronach torowiska tramwajowego. Zostanie także dokończona droga rowerowa po stronie Domów Centrum. Przypomnijmy, że zmiany w tym miejscu realizowane są według projektu pracowni RS Architektura Krajobrazu.

