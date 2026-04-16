Ta 48,5-metrowa wieża, ukończona w 1908 roku, nie jest jedynie punktem widokowym czy ozdobą krajobrazu miejskiego. Stanowi kulminacyjny punkt trzeciej wystawy kolonii artystycznej Mathildenhöhe i jednocześnie dar miasta dla wielkiego księcia Ernsta Ludwika z okazji jego drugiego ślubu. Zaprojektowana przez Josepha Marię Olbricha, łączy w sobie radykalną prostotę formy, ekspresję materiału i symbolikę, która wykracza poza ramy secesji, zapowiadając już elementy ekspresjonizmu.

Urbanistyki przyszłości po polsku, czyli kulisy projektowania masterplanu F.S.O. Parku

Historia Hochzeitsturm sięga 1905 roku

21 listopada 1904 roku wielki książę Hesji-Darmstadt Ernst Ludwig zaręczył się z księżniczką Eleonorą zu Solms-Hohensolms-Lich. Ślub odbył się 2 lutego 1905 roku. Miasto Darmstadt, pragnąc uczcić to wydarzenie, postanowiło podarować parze książęcej nie tylko skrzynię ślubną projektu Olbricha, lecz także coś znacznie bardziej trwałego – widoczny z daleka monument, który miał stać się „znakiem rozpoznawczym miasta o wieloznacznym charakterze”.

Już w 1900 roku Olbrich szkicował pierwsze, jeszcze żartobliwe projekty wieży widokowej. Po zaręczynach wrócił do tematu, ale początkowe szkice uznał za zbyt „ciężkie”. Ostateczna decyzja zapadła 1 marca 1906 roku, gdy rada miasta zatwierdziła budżet 330 000 marek na trzecią wystawę kolonii artystycznej – „Hessische Landesausstellung für Kunst und Kunstgewerbe” (Heską Wystawę Krajową Sztuki i Rzemiosła Artystycznego) w 1908 roku. Wieża i przylegająca do niej hala wystawowa miały stworzyć monumentalną całość.

Kapliczka Michele de Lucchi zagubiona w Alpach Bawarskich

Budowę zrealizował w latach 1907–1908 miejski wydział budowlany Darmstadt według precyzyjnych planów Olbricha. Wieża została oddana do użytku w ramach wystawy 1908 roku. Wnętrza – w tym Sala Weselna i Pokój Wielkiego Księcia – ukończono dopiero w maju 1909 roku. W 1914 roku, podczas kolejnej wystawy kolonii, dodano kluczowe elementy dekoracyjne: mozaiki Friedricha Wilhelma Kleukensa, zegar wieżowy Albina Müllera oraz tarczę słoneczną z wierszem Rudolfa Bindinga.

W czasie II wojny światowej wieża ucierpiała podczas bombardowania w 1944 roku – zniszczeniu uległ dach korony.

Autor: Thomas Wolf/ CC BY-SA 3.0

Hochzeitsturm nie stoi w próżni

Wyrasta na wzgórzu Mathildenhöhe – dawnym winnym pagórku przekształconym w XIX wieku w park z alejami platanów ułożonymi w pięcionawowy wzór, przypominający naturalną katedrę. Nazwa wzgórza pochodzi od małżeństwa wielkiego księcia Ludwika III z księżniczką Matyldą w 1833 roku. W latach 1879–1880 wzniesiono tu podziemny zbiornik wody pitnej o pojemności 4000 m³, którego ziemny kopiec stał się częścią krajobrazu.

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Monachium

Mathildenhöhe to serce kolonii artystycznej założonej w 1899 roku przez Ernsta Ludwika, który zaprosił do Darmstadt wybitnych twórców Jugendstilu, by stworzyli „całkowite dzieło sztuki” (Gesamtkunstwerk). Wieża stanowi zwieńczenie urbanistycznej koncepcji Olbricha – pionowa masa wieży w połączeniu z horyzontalną bryłą hali wystawowej tworzy „monumentalną jedność wyrastającą z krajobrazu miejskiego”. Zachodnia fasada przylega do gaju platanów, co podkreśla organiczne wtopienie budowli w zieleń. Z daleka – zwłaszcza z pociągów Intercity na zachodzie lub z Oberfeld na wschodzie – wieża wygląda jak „wyciągnięta dłoń chroniąca miasto”. Jest widoczna niemal z każdego punktu Darmstadt i stanowi jego nieformalny symbol.

Autor: Muck/ CC BY-SA 4.0

Zobacz galerię: Największe wrota. Kościół Serca Jezusowego w Monachium

7

Hochzeitsturm to arcydzieło późnego Jugendstilu

Jednocześnie jest to budowla, która wykracza poza ornamentykę secesji ku czystej ekspresji formy i materiału. Olbrich zrezygnował z nadmiaru dekoracji na rzecz klarownej, geometrycznej bryły.

Podstawa: Szeroka, otynkowana na biało baza z portalem wejściowym. Nad portalem piaskowcowy relief Heinricha Jobsta z herbami rodów państwa młodych, otoczony motywami owoców i czterema półnagimi figurami kobiecymi symbolizującymi cnoty władcy: Siłę, Mądrość, Sprawiedliwość i Łagodność (z lwem, sową, wagą i klęczącą postacią).Korpus wieży: Ciemnoczerwona klinkierowa cegła o surowej, niemal brutalistycznej fakturze. Charakterystyczne są „ekscentryczne” pasma okien biegnące wokół narożników – motyw ten podkreśla pionowość i dynamikę bryły, jednocześnie zapowiadając rozwiązania ekspresjonistyczne.Korona: Pięć smukłych, zakrzywionych pinakli z ciemnej glazurowanej cegły – stąd potoczna nazwa „Five-Finger-Tower”. Kształt korony przywodzi na myśl wyciągniętą dłoń lub płomień. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów całego kompleksu.Detale fasad: Północna – złocony zegar wieżowy Albina Müllera (1914) z tarczą podtrzymywaną przez trzy łuki i symbolami Wiary, Miłości i Nadziei. Południowa – wielka tarcza słoneczna Kleukensa z promieniami, znakami zodiaku na niebieskiej mozaice i gwiazdami. Na fasadzie mozaiki Kleukensa z 1914 roku: „Pocałunek” (naga para z wielkimi skrzydłami tworzącymi omega) oraz „Fortuna”.

Polskie politechniki w ogonie europejskich uczelni

Wnętrze podzielone na siedem kondygnacji. Na parterze – hol z dwiema wielkimi mozaikami Kleukensa („Fortuna” i alegoria panowania Ernsta Ludwika). Na IV piętrze – Pokój Wielkiego Księcia (ok. 7 m wysokości, beczkowe sklepienie z malowidłami Fritza Hegenbarta – nagie postacie na fantastycznych stworzeniach, jaszczurki, ślimaki, inicjały „EL”). Na V piętrze – Sala Weselna z boazerią z wiązu, malowidłami Philippa Otto Schäfera i złoconym stiukowym stropem. Platforma widokowa na wysokości ok. 33,5 m oferuje panoramę na Darmstadt, Taunus, dolinę Renu i Odenwald.

Olbrich sam pisał w „Darmstädter Tagblatt” (7–8 marca 1906):

„Pionowa masa Wieży Weselnej w połączeniu z horyzontalną bryłą hali wystawowej tworzy monumentalną jedność… ma spełniać najwyższy obowiązek monumentu: milczące, ale wieczne świadectwo entuzjazmu obywateli w chwili najszczęśliwszej i najradośniejszej celebracji życia”.

Autor: Immanuel Giel/ CC BY-SA 4.0

Czym jest Jugendstil?

Jugendstil, czyli „styl młodości”, to niemiecka i austriacka odmiana międzynarodowego ruchu Art Nouveau, która rozwinęła się przede wszystkim w Niemczech, Austrii i krajach niemieckojęzycznych. Nazwa pochodzi od wpływowego monachijskiego czasopisma „Die Jugend” („Młodość”), założonego w 1896 roku przez Georga Hirtha, które stało się platformą promocji nowego stylu w grafice, sztuce użytkowej i architekturze.

Styl powstał około połowy lat 90. XIX wieku jako reakcja przeciwko historyzmowi, eklektyzmowi i akademickiemu klasycyzmowi dominującemu w oficjalnej sztuce i architekturze XIX wieku. Inspiracją były między innymi angielski ruch Arts and Crafts, japońskie drzeworyty oraz organiczne formy natury – faliste linie, motywy roślinne, arabeski i „uderzenie bicza” (whiplash line). Wczesna faza Jugendstilu (przed 1900 rokiem) charakteryzowała się bogatą, floralną ornamentyką i dynamicznymi, asymetrycznymi krzywiznami. Późniejsza faza, silnie związana z działalnością Henry’ego van de Velde i wiedeńskiej secesji, ewoluowała w kierunku większej abstrakcji, geometryzacji form i nacisku na funkcjonalność oraz szczerość materiału.

Pierwszy blok na warszawskiej Pradze

Jugendstil obejmował wszystkie dziedziny twórczości – architekturę, malarstwo, grafikę, meblarstwo, ceramikę i sztukę użytkową – dążąc do stworzenia Gesamtkunstwerk, czyli całkowitego dzieła sztuki, w którym sztuka wysoka łączy się z codziennym życiem. Ruch osiągnął szczyt popularności w pierwszej dekadzie XX wieku i stopniowo zanikał po 1910 roku, ustępując miejsca nowym tendencjom modernistycznym, choć jego wpływy utrzymywały się miejscami aż do wybuchu I wojny światowej (ok. 1914).

Najwybitniejsi przedstawiciele Jugendstilu to m.in.: w architekturze i designie – Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Henry van de Velde, Peter Behrens oraz Albin Müller; w malarstwie i grafice – Gustav Klimt, Koloman Moser, Otto Eckmann i Hermann Obrist. W kontekście Darmstadt kluczową rolę odegrał właśnie Olbrich, który jako główny architekt kolonii artystycznej Mathildenhöhe nadał lokalnemu Jugendstilowi geometryczną dyscyplinę i monumentalny charakter.

Autor: Tilman2007/ CC BY-SA 4.0

Architekt – Joseph Maria Olbrich (1867–1908)

Joseph Maria Olbrich, urodzony 22 grudnia 1867 roku w Troppau (Opawie) na Śląsku, był jedną z kluczowych postaci wiedeńskiej secesji. Studiował u Carla von Hasenauera i pracował w pracowni Otto Wagnera. W 1897 roku współzałożył Wiener Secession wraz z Gustavem Klimtem, Josefem Hoffmannem i Kolomanem Moserem. Zaprojektował budynek Secesji (1898) – ikoniczną „złotą kaplicę” z napisem „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit”.

W 1899 roku wielki książę Ernst Ludwig zaprosił go do Darmstadt jako głównego architekta kolonii Mathildenhöhe. Olbrich otrzymał obywatelstwo heskie (1900) i tytuł profesora. Zaprojektował tu m.in. domy artystów, Ernst-Ludwig-Haus, halę wystawową i – jako zwieńczenie – Hochzeitsturm. Jego twórczość łączyła organiczne linie secesji z geometryczną dyscypliną i naciskiem na materiał. Projektował nie tylko budynki, lecz także meble, ceramikę, oprawy książek i instrumenty muzyczne.

Warszawski CEDET. Pierwszy powojenny dom towarowy

Olbrich zmarł tragicznie młodo – 8 sierpnia 1908 roku w Düsseldorfie na białaczkę, zaledwie kilka tygodni po narodzinach córki Marianne. Hochzeitsturm był jednym z jego ostatnich wielkich dzieł i zarazem najdoskonalszym świadectwem wizji „całkowitego dzieła sztuki”, którą realizował na Mathildenhöhe.

Hochzeitsturm nie jest tylko zabytkiem. To manifest reformatorskiej architektury przełomu wieków – budowla, w której forma, materiał i symbolika tworzą nierozerwalną całość. Dla architektów i znawców historii architektury pozostaje przykładem, jak secesja mogła ewoluować ku nowoczesności, nie tracąc przy tym poetyckiego wymiaru. Dziś, w erze cyfrowej, jej fizyczna obecność na Mathildenhöhe przypomina, że prawdziwa architektura to nie tylko funkcja, lecz także emocja i pamięć zbiorowa.

Tekst powstał przy wykorzystaniu narzędzi AI

Źródła:

Oficjalna strona Hochzeitsturm i Mathildenhöhe: https://hochzeitsturm-darmstadt.eu oraz https://www.mathildenhoehe.deStrona UNESCO World Heritage Centre poświęcona Mathildenhöhe DarmstadtArtykuł na Wikipedia (wersja niemiecka i angielska) oraz specjalistyczne portale architektury takie jak Architectuul i Web Gallery of Art, Publikacje historyczne i opisy z Darmstädter Tagblatt (cytat Olbricha z 1906 r.)Materiały dotyczące Jugendstilu z Encyclopedia Britannica, The Art Story oraz Wikipedia (hasło Jugendstil)